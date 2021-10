Alarmerande varsel frå tilsette i Mattilsynet

Meldingar om dyr som lir kan ikkje prioriterast vekk.

I vår fekk særleg grisebønder mykje merksemd etter avsløringar hos NRK. Grisen på dette biletet har ikkje hatt det vondt, og er berre ein illustrasjon.

Leder

Dyr som druknar i sin eigen skit, som ikkje får mat og lir. Grufulle saker har dei siste åra kome fram i lyset, særleg hos NRK.

Mattilsynet er blant dei som kan hindre at slike tragediar skjer. Dei skal ha tilsyn hos bønder og sikre at dyr har det godt.

Men talet på slike tilsyn har falle dramatisk. Til NRK fortel no fleire tilsette at dei ikkje lengre har rom til å gjere denne viktige delen av jobben sin.

Sjølv alvorlege og gjentakande bekymringsmeldingar blir aldri følgt opp. Dette er meldingar som Mattilsynet sjølv ser på som truverdige og meiner må prioriterast.

Varsla frå innsida er høgst urovekkande. Historiene om bønder som ikkje maktar å ta vare på dyr har skaka alle som har lese dei. Det er ikkje til å leve med at tips om nye historier som dette blir lagt i ei skuff, og ikkje eingong sjekka ut.

Eigentleg bør Mattilsynet inn i biletet lenge før tilhøva blir alvorlege. Det har vore snakka mykje om bønder som er einsame, strevar økonomisk og kan trenge hjelp. Får dei dette på eit tidleg tidspunkt, kan ein avverje tragedie for både bonde og dyr.

Fleire bønder fortel om ein einsam kvardag. Difor er tilsyn viktig. Fjøset på biletet har ingenting med saka å gjere.

Kapasitetsproblema i Mattilsynet har fleire årsaker: Det kjem fleire bekymringsmeldingar. Auka krav til dokumentasjon gjer at Mattilsynet får meir arbeid med kvar enkelt sak. Dei må prioritere kontrolloppgåver, og den såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE-reforma) gjer at Mattilsynet kvart år må effektivisere og kutte i budsjetta sine.

I seg sjølv er det ikkje dumt at Mattilsynet har høge krav til dokumentasjon. Det er også naudsynt at dei har kontrolloppgåver. Men når dette gjer at akutte varsel blir lagt i ei skuff, er det heilt tydeleg eit prioriteringsproblem i heile organisasjonen.

Dette viser kva som skjer når ein etat får så mange lovpålagde krav at fagfolk ikkje lenger får gjere eigne vurderingar. Det viser også at sjølv om dyrevelferd er noko mange snakkar varmt om, er det ikkje eigentleg eit prioritert felt.

Mattilsynet må snarast mogeleg gå over arbeidsoppgåvene sine, og finne ut korleis dei igjen kan kome seg ut på gardsbesøk. Akutte varsel kan ikkje bli liggande, men det må også vere rom for rutinebesøk.

Det er viktig for både dyr og bønder.