Snublefeller kan ikkje hindre retten til innsyn

Dette smottholet må tettast.

Sjansen til innsyn i Hadia Tajiks korrespondanse med Aftenposten blei nesten øydelagt på grunn av ein formalitet.

Sakene om Hadia Tajiks pendlarbustader har sett lys på eit smalt, men alvorleg problem. Nemleg ei felle som kan blokkere for at offentlegheita får innsyn i ei sak.

Dette er ei stor svakheit i systemet, som umogeleg kan vere tiltenkt.

Det er nedfelt i lov at kven som helst kan søke innsyn i alle dokument i norsk offentleg forvaltning. Slik er det fordi offentlege verksemder skal vere opne og gjennomsiktige.

I Tajik-saka søkte fleire medium innsyn i korrespondansen mellom henne og Aftenposten. Denne låg til grunn for at ho kalla arbeidet deira ein presseskandale. Arbeids- og inkluderingsdepartementet avslo søknaden.

Slike avslag kjem ofte, og med ulike grunngjevingar. Søkaren har då rett til å klage og få ei ny vurdering.

Men når avslaget kjem frå eit departement må ein halde tunga beint i munnen. Det er nemleg her ein risikerer å gå i fella.

Viss ein klager på avslaget til departementet, blir klaga sendt rett til næraste overordna forvaltningsorgan, nemleg Kongen i statsråd. Men der blir i realiteten ingen avslag omgjort. Det er altså ein blindveg.

Avgjersla hos Kongen i statsråd er ikkje mogeleg å klage på, og skaper presedens. Har nokon først gjort dette, strandar altså sjansen til å få ei ekte, ny vurdering, for alle.

Klaga må difor i staden sendast til Sivilombodet. Dette er kunnskap dei fleste redaksjonar har, men sjølv der skjer det feil.

I Tajik-saka gjekk Dagbladet i baret, og heldt på å øydelegge alle andre mediums sjanse til å få innsyn. I siste sekund blei feilen omgjort, og media får no ei ny vurdering.

Problemet står seg likevel: Denne fella må vekk.

Innsynsretten er ein grunnstein for tilliten i det norske samfunnet. Det er det mest grunnleggjande verktøyet for norsk presse som skal halde styresmaktene ansvarlege. Nokre gonger finst det grunnar til å halde informasjon tilbake, men her får ein ikkje ei reell ny vurdering. I staden øydelegg formalitetar.

For å unngå problemet, krevst det inngåande kunnskap. Den finst i dei fleste redaksjonar, men ikkje hos vanlege borgarar som også skal ha same rett til å krevje innsyn.

Denne fella bryt altså ned ein viktig, lovfesta rett som alle har.