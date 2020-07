Endeleg eit lyspunkt for reiselivet

Opninga av Noreg for europeiske turistar kan gjere sesongen litt mindre ille.

Publisert 2020-07

For Hardanger Fjord Lodge og andre reiselivsbedrifter på Vestlandet er det godt nytt at tyskarar og andre europearar igjen kan feriere fritt i Noreg, skriv BT på leiarplass. Foto: Eirik Brekke

Frå 15. juli blir det igjen mogeleg å reise til og frå dei fleste europeiske land, utan å bli sett i karantene. Meldinga regjeringa kom med fredag er godt nytt for solhungrige nordmenn.

Det viktigaste er likevel at opninga kan redde noko av sommarsesongen for den norske reiselivsnæringa. Med unntak for Sverige blir det no opna opp for innreise til Noreg frå alle dei viktigaste turistlanda i Europa.

Reiselivet har utan samanlikning blitt hardast råka av koronaepidemien. Ved utgangen av juni var 12,2 prosent heilt arbeidslause i næringa.

Kvar fjerde reiselivsbedrift planlegg å seie opp tilsette på grunn av korona-situasjonen, ifølgje ei medlemsundersøking NHO har gjort.

At nordmenn i år har lagt ferien til heimlandet hjelp litt, i alle fall i feriemånaden juli. Men det veg ikkje opp for bortfallet av utanlandske turistar.

Difor er det viktig at det no blir opna for turistar frå dei største turistlanda, som Tyskland og Nederland. Ikkje minst fordi ferien i Noreg stort sett er avgrensa til juli, medan august er den viktigaste feriemånaden elles i Europa.

I fjor sommar kom det over 1,6 millionar tyskarar til Noreg. Fire av ti drog til Vestlandet. Ei undersøking Innovasjon Norge gjorde nyleg viste at 2,2 millionar tyskarar anten planlegg eller vurderar å reise til Noreg i sommar.

Det at Noreg har svært låge smitte- og dødstal gjer oss meir attraktivt som ferieland enn mange andre land i Europa. Med sin tendens til å reise til Vestlandet, ser tyskarane heller ikkje ut til å bry seg særleg om litt ruskevêr.

Sjølv om det blir opna opp, står det att å sjå kor mange turistar som faktisk kjem. Det at norske styresmakter skal vurdere reiseråda kvar 14. dag kan nok legge ein dempar på reiseiveren.

Likevel er opninga ei god påskjøning for innsatsen som folk og styresmakter har lagt ned i å halde smitten nede. Med gode kontrollrutinar og låg terskel for testing bør opninga vere rimeleg trygg, både for norske borgarar og tilreisande turistar.

Ein ting er i alle fall sikkert: Aldri før har turistane vore så velkomne.