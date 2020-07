Folk må få ta bussen utan smittefare i sommar

Busskaoset i Bergen må fiksast.

Bussen til Bønes blir raskt fylt opp i Bergen sentrum. Mange passasjerar opplevere no å ikkje kome med. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Sommarruter skapar kaos i kollektivtrafikken i Bergen. Bussane er fulle. Folk kjem anten ikkje med, eller står mykje tettare enn dei burde.

Dette er eit varsla problem. Kapasiteten i kollektivtransporten er allereie halvert, ettersom ein berre kan sitje på annakvart sete om bord på buss og bane. Når talet på avgangar i tillegg blir kraftig redusert, blir tilbodet altfor dårleg.

I sommarferien er det rett nok færre som skal på arbeid. Likevel viser det seg å vere eit stort behov for kollektivtransport, særleg ein sommar der mange ikkje reiser bort.

Resultatet er at Skyss ber folk om ikkje å ta bussen til badeplassen eller for å gjere andre ærend som ikkje er strengt nødvendige. Då tek ein all fridom frå bergensarar utan privatbil. Ein ting er å unngå rushtida, men sjølv med strenge smittevernreglar må det vere mogeleg å reise kollektivt.

Skyss seier at dei forstod at det ville bli for låg kapasitet med sommarrutene, men at dei ikkje kan setje inn fleire bussar på grunn av ferieavvikling og fordi selskapet har tapt store summar på låge passasjertal denne våren.

Bussjåførar og andre som jobbar med kollektivtrafikk må sjølvsagt få sommarferie. Det verkar likevel tafatt å ikkje ha nokon forslag, når dette er noko selskapet var budd på.

Den kritikken må også rettast mot fylkespolitikarane, som burde involvert seg. Å løyve ekstra pengar til Skyss, sjølv med ein vanskeleg økonomi, burde bli vurdert. Men dei kunne også leita etter alternative løysingar.

I Bergen har byrådet gjort parkeringshus på Nøstet tilgjengeleg for alle, ifølgje BA. Ein av grunnane er at fleire kan køyre eigen bil til sentrum, i staden for å ta fulle bussar og banar. Dette går tvert imot utviklinga ein ønskjer i byen, men er ei pragmatisk løysing på eit akutt, midlertidig problem.

Kollektivtrafikken i Bergen er likevel prega av å falle mellom to stolar, då den er styrt av fylket, men rammar byen. Ein tett dialog mellom Bergen kommune og Skyss vil vere naudsynt gjennom sommaren.

For sjølv med stram økonomi, må det finnast raske løysingar på det akutte problemet som er oppstått på bussane. At folk skal bli utsett for auka smittefare er ikkje akseptabelt. Men alternativet kan heller ikkje å vere heime heile tida.