Vi treng seniorane i arbeidslivet

Regjeringa gjer rett i å lempe på pensjonsalderen for politifolk og andre i staten.

Politiet er eitt av områda der mange seniorar i dag må pensjonere seg tidlegare enn dei sjølve skulle ønskje. Det kan det no bli ei endring på. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Dagens 60-, 62- og 65-åringar er sprekare enn nokon gong før her til lands. Dei stiller med mykje erfaring i arbeidslivet, og mange av dei har god helse og trivst i jobben sin.

Likevel har om lag 30.000 arbeidstakarar i staten levd med særaldersgrenser for pensjon. Særleg om du har jobba i politiet, forsvaret eller andre fysisk krevjande yrke, har du vore tvinga til å gå med pensjon ved til dømes fylte 60 år.

Tidlegare var det gode grunnar for ei slik definitv grense. Ein kunne ikkje vente at folk ville kunne greie å stå i slike yrke heilt til den vanlege aldersgrensa på 70 år, og dermed ville mange tape pensjon på å velje eit yrke som Noreg treng at folk vil ha.

No har både arbeidskvardagen og folkehelsa endra seg. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen fortener derfor skryt for denne vekas framlegg:

Han sender på høyring nye reglar som vil gjere det frivillig for den enkelte arbeidstakar, melder TV 2. Med andre ord: Politifolk som tidlegare måtte gå av ved fylte 60 år, kan no velje å bli ståande lenger i stillinga si.

Noreg treng at fleire jobbar meir og lengre. Men dette er også bra for arbeidstakarane. Det er mange der ute som opplever at dei blir kasta ut av yrket medan dei hadde meir å gje.

Framover blir det viktig å følgje med på at ikkje dei nye reglane fører til dårlegare pensjonsvilkår i bransjane, eller at slitne arbeidstakarar opplever at dei må jobbe for lenge fordi dei er redde for å miste pensjon.

Det er også viktig at det ikkje stengjer for yngre arbeidstakarar, og at ikkje dei eldre tek alle dei fysisk lette jobbane sånn at børa blir unødvendig tung for dei yngre.

Om det no blir ein god del eldre arbeidstakarar innanfor desse sektorane, bør arbeidsgjevarane sjå sine seniorar som ein ressurs, og legge til rette for kompetansepåfyll og erfaringsutveksling.

Framlegget opnar ikkje for å fjerne særaldersgrensene, ettersom desse er fastsett i lov. Dermed kan framleis folk i politi og forsvar gå av ved dagens aldersgrenser om dei kjenner at det rette er å pensjonere seg.

Framlegget bør derfor bli godt motteke også av arbeidstakarane.