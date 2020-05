Språkloven er en tapt mulighet

Venstres prestisjeprosjekt ble ikke det løftet det norske språksamfunnet kunne håpet på.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) la denne uken frem regjeringens forslag til ny språklov. Nå skal forslaget behandles i Stortinget. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix (arkiv)

Det var høytidsstemning da kulturminister Abid Raja fra Venstre la frem regjeringens forslag til ny, felles språklov tirsdag.

På selveste 135-årsdagen for Stortingets jamstillingsvedtak mellom bokmål og nynorsk skulle loven presenteres. Den samler for første gang store deler av norsk språkpolitikk i én lov.

Det største og viktigste tapet for nynorskbrukerne gjelder spørsmålet om hvor vidt statsansatte skal kunne skrive både bokmål og nynorsk. I dag er dette en plikt.

Nå er forslaget at hvert statsorgan må ha kompetanse i begge språk. Så kan ledelsen velge om de vil kreve at alle ansatte skal kunne både bokmål og nynorsk.

Resultatet blir at langt færre i staten trenger å kunne nynorsk i fremtiden. Det kan nok kjennes behagelig for en del. Men de statsansatte er ikke på jobb for seg selv, men for oss alle. De går på arbeid i en tospråklig stat og bør rette seg etter det.

Les også Jens Kihl: Er verkeleg Abid Raja ein ukulturminister?

Konsekvensen er også at argumentasjonen for sidemålsundervisningen svekkes. Når regjeringen legger opp til at nynorsk ikke lenger er en allmenn kompetanse alle statsansatte bør ha, er faren for glideflukt i spørsmålet om sidemål stor. Det må for all del ikke skje.

Fylkeskommunene får et utvidet ansvar for nynorsk. Det er bra. Det er likevel skuffende at lovforslaget her er svakere enn det daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) sendte på høring i fjor.

Generelt preges lovforslaget av høystemte vendinger. Men situasjonen for nynorskbrukerne bedres ikke av dette. Det er konkrete regler, tallfestede mål og tydelig oppfølgingsregime som hjelper.

Les også Lotteritilsynet utbetaler 118 millioner Raja-kroner, 345 søknader avslått

Regjeringens forslag til språklov har også positive sider. Formålsparagrafen gir staten et spesielt ansvar for å styrke nynorsk, og løfter også frem ansvaret for nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk.

Inntrykket er likevel at det er et godt stykke mellom dette lovforslaget og Venstre-leder Trine Skei Grandes ord om «en mye mer aktiv språkpolitikk» da regjeringspartiene la frem Jeløy-erklæringen i 2018.

På mange måter minner presentasjonen av språkloven om situasjonen rundt Iskanten: En Venstre-statsråd holder en pressekonferanse der de virkelig store ordene er hentet frem.

Når innholdet så blir kjent, viser det seg at partiet har tapt på vesentlige punkt. Det er selvsagt trist for Venstre.

Men først og fremst er det trist for dem som hadde håpet på gjennomslag for løftene.