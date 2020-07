Koronafaren er ikke over

De tre nye smittetilfellene i Bergen er en viktig påminnelse om at dugnaden fortsetter.

Legevakten i Bergen etablerte et eget telt for å håndtere koronatestingen. Foto: Ørjan Deisz

Lørdag kveld ble det kjent at det er registrert tre nye smittetilfeller i Bergen kommune. Det ene av disse, som har vært instruktør på Haakonsvern mens han var smittet, er innlagt på Haukeland hvor han mottar behandling.

Brita Øygard, som er direktør ved Etat for helsetjenester, er urolig for at det kan komme en ny bølge med smitte, og presiserer at vi ikke kan være for trygge. Dette er en viktig påminnelse, for dugnaden er ikke over.

Det er fortsatt viktig å være svært nøye med hånd- og hostehygienen. Alle man ikke ser på som sine nærmeste bør man holde minst en meters avstand til, og vi bør unngå å klemme og håndhilse. På Folkehelseinstituttets hjemmesider finnes oppdaterte råd om reising og karantene. Har du symptomer eller mistanke om at du kan være smittet, må du ta kontakt med fastlegen din.

Dette gjentok også medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Smittetallene i Bergen og omegn har vært svært lave de siste månedene. Dette er i stor grad resultatet av en lang og solid dugnad fra befolkningens side, sammen med tydelige råd og regler fra myndighetene. Det er vel fortjent at vi nå kan nyte det offentlige rom, servicetjenester og sosialt samvær mer enn før.

De tre nye smittetilfellene er en viktig påminnelse om hvor smittsomt viruset er, og hvor store konsekvenser det får dersom smitten igjen øker. De strenge retningslinjene om hygiene og avstand kan ha hindret smitten i å spre seg ytterligere.

De smittede har oppholdt seg i Bergen sentrum, på Vestkanten kjøpesenter, dratt på treningssentre, kjørt kollektivtransport, spist ute – og vært instruktør på Haakonsvern.

Over 100 personer er nå i karantene, og smittekilden er ukjent for to av de tre.

Selv om smittesituasjonen i Norge fortsatt er under kontroll, ser bildet helt annerledes ut i resten av verden. Både i Europa og USA er de daglige smittetallene skyhøye i enkelte områder. Ved å åpne grensene kan tallene stige.

Fra og med onsdag 15. juli åpnet regjeringen opp for at nordmenn kan dra på ferie til en rekke europeiske land. To dager senere, fredag kveld, hadde smittetallene i Spania steget så mye at landet igjen står i fare for å havne på den røde listen.

Det er fullt forståelig at nordmenn og andre europeere lengter etter å reise, spesielt til sol og varme. Vi kan likevel ende med å gjøre oss selv en bjørnetjeneste ved å reise til utlandet, eller lette på andre koronatiltak.

Nå som den første, tunge smittebølgen er overstått, gjør vi lurt i å feire med måte – og med trygg avstand til hverandre. Direktør Øygard har rett i at vi ikke kan føle oss trygge.

Kanskje vil den sydenturen smake enda bedre neste år, hvis man ikke trenger å lure på om konsekvensen blir en ny runde med nedstengning.