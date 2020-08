Libanon trenger akutt hjelp Norge og Europa bør gå tungt inn på bidragssiden. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Hjelpearbeidere evakuerer sårede fra havneomådet i Beirut. Eksplosjonen tirsdag var enda en katastrofe for Libanon. Foto: IHH/Scanpix Libanon har vært rammet av krise etter krise det siste året. Landet har tidligere vist en sterk evne til å klare seg til tross for utfordrende omstendigheter, men nå må Libanon få omfattende hjelp. Ikke bare fordi libaneserne trenger det, men også fordi det er viktig for verden. Siden oktober i fjor har en samlet befolkning tatt til gatene for å protestere mot årevis med manglende politisk styring, utbredt korrupsjon og en kraftig nedgang i økonomien. Så kom koronaviruset, som rammet landet og økonomien hardt. Tidligere i sommer mistet libanesisk lire brått 80 prosent av sin verdi og lammet landets kjøpekraft. Sult er nå en reell utfordring for befolkningen. Tirsdag eksploderte et kjemikalielager i havnen, og deler av byen ble utslettet. 300.000 er akutt hjemløse, over 5000 skadet, og 135 bekreftet døde. Tallene er ventet å stige etter hvert som døde graves frem fra ruinene. Libanesere i munnbind er i gang med å rydde gatene i Beirut. Foto: Mohamed Azakir, Scanpix Det lille landet langs Middelhavet har vært en moderne del av Midtøsten. Libanon, med Beirut i spissen, har tiltrukket seg kunstnere, intellektuelle og kapitalsterke fra hele verden. Klemt inne mellom Israel og Syria har Libanon vært en stabil sone i et urolig Midtøsten. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenrikssjef i NRK, forklarte i onsdagens Dagsnytt 18 hvordan bistand til Libanon nå blir en del av det internasjonale maktspillet. Libanons befolkning består av en rekke religiøse og etniske grupper. Å gi økonomisk støtte kan bety å kjøpe seg innflytelse, og når aktører som Saudi-Arabia og andre gulfland ønsker å involvere seg, kan det øke konfliktnivået i landet. Både Mikkelsen og andre Midtøsten-eksperter ser nå til Norge og Europa som bedre egnet til å hjelpe Libanon mot en tryggere fremtid. Norge og andre land gir allerede vesentlige bidrag, og ikke uten grunn. Da Europa stengte sine grenser for flyktningstrømmen fra Syria, tok Libanon, med sin befolkning på under syv millioner, imot halvannen millioner flyktinger. Dette kom på toppen av nesten 175.000 palestinske flyktninger. Nettopp havnen i Beirut har også vært avgjørende for Norges tilgang til resten av regionen. Den libanesiske befolkningen har det siste året samlet seg på tvers av religioner og stått samlet opp mot korrupte og tafatte politikere. De er klare for endring. Eksplosjonen gir et voldsomt behov for akutt hjelp, og Norge bistår tungt både økonomisk og materielt. Forhåpentligvis kan håndteringen av ulykken bli starten på et langvarig arbeid med å løfte landet ut av uføret. Publisert Publisert: 7. august 2020 06:31 Les mer om dette temaet Minst 16 ansatte ved Beiruts havn er pågrepet Macron i Beirut: Libanon trenger endring Tjenestemenn i husarrest – skal ha visst om eksplosjonsfare i seks år Beirut-eksplosjon kan ha vært på over et kilotonn

