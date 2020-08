Graset er grønnare der kommunen ikkje har grave Kommunen må rydde opp etter saneringa av bossplassen på Unneland. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Graset veks ikkje på Solneset Gård, etter at Bergen kommune har grave opp jorda for å hindre forureining frå ei gammal bossfylling. Foto: Silje Katrine Robinson I mange år vart bosset i Bergen kasta på ei rekke fyllingar rundt om i kommunen. Ein av desse var på Unneland i Arna. I dag er dette ein del av innmarka til Solneset Gård. Bergen kommune har brukt 55 millionar kroner på å rydde opp i gamle synder. Initiativet er prisverdig, og det skal gjerast eit liknande arbeid på Slettebakken. Det nyttar likevel ikkje med gode intensjonar, dersom jobben ikkje vert gjort skikkeleg. Les også Kommunen brukte 55 millioner på å sanere gammel bossfylling. – Mislykket, mener ekspert. Kommunen ser ut til å ha gløymd at deponiet på Unneland skulle «attførast til jordbruksareal». Bonden slit med overvatn og eit utarma jordsmonn. Oppryddingsarbeidet kan ha tatt livet av det som tidlegare var dyrka mark. NNI Resources har utarbeidd ein rapport om tilstanden til jorda. Dei fann at fleire reinsedammar som òg skulle hjelpe fuglane i området ikkje fungerte skikkeleg. Då er det provoserande å sjå responsen til kommunen: «Vår sluttrapport kan dokumentere at resultatene er gode nok», skriv kommunen i eit svar til bonden. Graset må vekse for at målet skal vere nådd. No er bøen ubrukeleg. Foto: Silje Katrine Robinson Svaret frå miljø- og byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) er litt meir opplyftande. Han seier at kommunen skal gjere det dei kan for å få jorda i stand igjen. Men det kjem til å koste meir enn dei 55 millionane kommunen har brukt til no. Det hadde vore mykje betre å gjere det skikkeleg i første omgang. Problema kunne truleg vore unngått, dersom kommunen hadde sikra seg at massane var gode nok. Når det ligg overvatn på bøen, betyr det at massane som kjem frå den nye Ulrikstunnelen ikkje lar vatnet trekke ned i grunnen. For å fikse det, må deler av arbeidet gjerast på nytt. Dreneringa må fiksast og det må kome meir jord på toppen. Ingen kan dyrke noko på grus og småstein. Publisert Publisert: 19. august 2020 05:36 Les mer om dette temaet Skoleansatt mistet lappen da UP hadde kontroll ved skole Podkast: Derfor saksøker 25 oppdrettsselskaper staten Simon får penger for å sykle til jobb Sandnes Ulf-treneren etter stortapet: – Bare én ting som dreper kampen for oss

