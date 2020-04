Urovekkande dårleg beredskap

Risikoen for ei krise har ikkje blitt tatt alvorleg nok i Noreg. No kan me berre håpe at me ikkje blir straffa.

Utan forsyningar frå utlandet har Noreg berre medisinar til knappe to månader, ifølgje Helsedirektoratet. Foto: Scanpix

Forsyningane av legemiddel i Noreg er usikre framover.

Me er avhengige av at land som Kina og India kan levere, og har sjølv berre forsyningar til knappe to månader.

Problema er ikkje nye. Helsedirektoratet påpeikte det svake punktet allereie i fjor, men meldinga om å bygge opp medisinlagera gjekk først ut no. Etter at koronaepidemien braut laus.

«Epidemien kom noen måneder for tidlig», er direktør for legemiddelverket, Audun Hågå, sitert på i BTs sak.

Utsegna er nok meint humoristisk, men mangelen på beredskap er alt anna enn lystig.

Problemet er ikkje epidemien, men at beredskapsarbeidet i Noreg er altfor seint ute. Dette har også vist seg i mangelen på smittevernutstyr og potensiell mangel på respiratorar.

Å bygge opp beredskapslager er ei oppgåve det er lett å skubbe på i ein normalsituasjon. Det finst alltid meir presserande oppgåver å prioritere. I eit trygt og rikt land som Noreg er det også ein fjern tanke at ei krise skal inntreffe.

Men det er styresmaktenes oppgåve likevel å sørgje for at beredskapen er god nok. Det er deira oppgåve å planlegge for at det ubehagelege skal skje.

Mangel på legemiddel opplever Norge også jamleg, heilt utan at det er krise. Helsedirektoratet meiner det viser at forsyninga er blitt meir sårbar dei siste åra. Ein god grunn til å skaffe ein plan B.

Det har ikkje mangla på åtvaringar. I tillegg til Helsedirektoratet, har både Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og ei offentleg utgreiing også åtvara om at dei to mest trulege krisene i Noreg er ein pandemi eller mangel på legemiddel.

Også desse kom med sine åtvaringar i 2019.

Mindre enn eitt år seinare står me midt i ein pandemi og risikerer å også få legemiddelmangel.

Ei ulukke kjem sjeldan åleine.

No, midt i krisa, er det for seint å bygge opp lager. No må berre håpe at me ikkje blir straffa for den manglande planlegginga.

Men dette må norske styresmakter lære av. Så snart det er råd, må det byggast opp større lager av legemiddel, og andre livsnødvendige ressursar det kan bli mangel på i ei krise. Finland er eitt av landa som har gjort dette, og bør vere eit eksempel å følgje.

Ingen land er trygge frå kriser. Då må me ikkje oppføre oss som om me er det.