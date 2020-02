Også små trussamfunn fortener statsstøtte Å kutte statsstøtta til mindre forsamlingar kan svekkje religionsmangfaldet. Publisert Publisert Nå nettopp STØTTE DEI SMÅ: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil at grensa for statsstøtte til trussamfunn skal gå ved 50 medlemmar. Arbeiderpartiet vil ha den ved 500 medlemmar. «Får Arbeiderpartiet fleirtal i saka, vil det medføre at heile 650 av 850 trussamfunn vert fråtekne økonomisk støtte. Truleg vil mange av dei måtte leggje ned, dersom framlegget vert realitet», meiner BT. Foto: Bård Bøe Bergens Tidende I iveren etter å kontrollere at trussamfunna held seg på rett side av lova, må ikkje politikarane gjere tiltak som fører til at mange av dei minste må stengje dørene. Det er nettopp dette Arbeiderpartiet sitt framlegg kan føre til. Partiet føreslår å kutte statsstøtta for alle trus- og livssynssamfunn med færre enn 500 medlemmar. At partiet i tillegg vil påleggje mottakarane å underteikne ein «samfunnskontrakt», viser at partiet har liten tillit til at trussamfunna evner å fylgje lover og reglar. Les også Ropstad åpner døren for Senterpartiet Trus- og livssynssamfunna får i dag rundt 1100 kroner pr. medlem frå staten. For mange små forsamlingar er dette viktig støtte. Får Arbeiderpartiet fleirtal i saka, vil det medføre at heile 650 av 850 trussamfunn vert fråtekne økonomisk støtte. Truleg vil mange av dei måtte leggje ned, dersom framlegget vert realitet. I vår region vil det ramme mellom andre Kristent Fellesskap i Bergen, Bergen muslimske forening og Nordhordland bibelsenter. Det er forståeleg at tilskuddsordninga for trussamfunn kan vere krevjande å administrere. Å forenkle ordninga, er eit heiderleg mål. Men regjeringa sitt framlegg om å setje grensa ved 50 medlemmar, reflekterer mykje betre røynda rundt om i landet. Mange små forsamlingar held til langt unna storbyane, der medlemsgrunnlaget er skrint. Dei er like fullt viktige for lokalsamfunna og meiningsmangfaldet. Ap vil også at trussamfunna skal signere på ei samfunnskontrakt om å følgje norsk lov før dei får statstilskot. Det er naturleg at staten set visse krav for å dele ut støtte til religiøse organisasjonar. Ikkje minst på bakgrunn av debattane om diskriminering og negativ sosial kontroll i enkelte trussamfunn. Men bak ein slik kontrakt ligg det og ein eim av statleg overformynderi. Kampen mot religiøse overgrep og undertrykking bør førast med eksisterande og nye lovar og reglar, og ikkje minst vere nedfelt i dei ordinære vilkåra for statsstøtte. Les også Hareide har fått rådgiver Arbeiderparti-framlegget kan gjere dialogen mellom det offentlege og trussamfunna vanskelegare, og føre til mindre innsyn og mindre opne religiøse organisasjonar. Det er ingen tent med. Religiøst mangfald er ein av grunnsteinane i eit levande demokrati. Det bør vere staten si oppgåve å støtte kyrkjelyder og samfunn som står utanfor dei rådande trusretningane. Også dei aller minste. Publisert Publisert: 28. februar 2020 05:23 Les mer om dette temaet «Dette er den siste sjansen til å få fart på regje­ringa» – På tide å børste støvet av uttrykket «borgarleg kaos» – Oppleves som et svik Her kommer Kirkens hus i Bergen

