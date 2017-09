Donald Trump ba FN-nasjonene om å bli mer innadvendte. Den veien går bakover.

Donald Trumps avsluttende budskap til FNs generalforsamling på tirsdag var ikke til å misforstå: Han vil ha mer selvsentrerte stater, mer patriotisme og flere borgere som er villig til å dø for sitt land. Det var en skisse for en verdensorden som tilhører en annen tid.

Uansett hvor mange ganger Trump sa at han ønsker fred, var det en oppskrift på mer krig og konflikt.

Det var mot avslutningen av talen at Trump hamret inn det nasjonalistiske budskapet.

Da hadde han først truet Nord-Korea med total utslettelse, antydet at USA vil forlate Iran-avtalen, sagt at han vil bremse normaliseringen av forholdet til Cuba, gått til frontalangrep på det brutale regimet i Venezuela og klaget over at USA betaler for mye penger til FN.

«Det kan ikke være noen erstatning for sterke, suverene og uavhengige nasjoner, nasjoner som er forankret i sin historie», sa Trump. «Og viktigst av alt, nasjoner som er hjemmet til menn og kvinner som er villige til å ofre for landene sine».

De gjentakende poengene om uavhengige nasjoner, er en avvisning av den tettere integrering mellom stater som har skjedd i tiden etter Annen verdenskrig. Overnasjonale institusjoner som EU, multilaterale handelsavtaler og felles forum som FN har tjent verden godt.

Hvert land skal tenke på seg og sitt, sa Trump. Akkurat som han proklamerte «Amerika først», vil han at alle ledere skal si det samme om sitt land.

KEVIN LAMARQUE / Reuters

Særlig bekymringsfull er referansen til «nasjoner som er forankret i sin historie». I denne sammenhengen oppfordrer den til en politisk tenkning som sjelden fører noe godt med seg. Uttalelsen kommer etter at nazister og Ku Klux Klan marsjerte i USAs gater, uten at presidenten tok tydelig avstand fra dem. Den pågående amerikanske debatten om statuer av sørstatsgeneraler fra borgerkrigen, viser hvordan det å være forankret i sin historie også kan være et hinder for fremskritt.

Dette er en seier for de nasjonalistiske kreftene i Det hvite hus.

Den største taperen av Trumps omdreining av amerikansk utenrikspolitikk, vil være USA selv.

Nøkkelen til USAs utenrikspolitiske suksess i tiden etter 1945 har alltid vært evnen til å bygge fellesskap mellom nasjoner. Gjennom FN, Nato, Marshall-planen, frihandelsavtaler og store allianser, har USA sikret sin innflytelse og trygghet for seg selv og andre.

Trumps farvel til denne vellykkede globaliseringen, må avvises av hans europeiske allierte.