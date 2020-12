Når en fremmed stat angriper ytringsfriheten på norsk jord, må regjeringen protestere

Saudi-Arabia skal ikke kunne trakassere kunstnere på norgesbesøk.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er landets sterke mann, og er antatt å stå bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018. – At staten oppviser truende atferd mot sine egne borgere også her i landet, er sjokkerende, mener BT. Foto: Scanpix

Nyheten fra Dagbladet om at representanter fra Saudi-Arabia skal ha forsøkt å true en kunstner på besøk i Bergen til taushet, vekker oppsikt.

Saudi-Arabia er et lukket og totalitært regime, som ikke går av veien for drap på sine kritikere i utlandet.

At staten oppviser truende atferd mot sine egne borgere også her i landet, er sjokkerende.

Teresa Grøtan er leder for Bergen internasjonale litteraturfestival. Hun opplyser at kunstneren var en del av festivalens program i 2019.

Hun forteller at kunstneren ble oppsøkt på hotellet sitt, og truet av representanter for den saudiarabiske ambassaden i Oslo. De presenterte seg selv, og forsøkte ikke å skjule hvem de var.

Ifølge festivalsjefen truet de kvinnen, ba henne ikke stille opp på noe og dra hjem til Saudi-Arabia.

Dette skjedde vel fem måneder etter at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble myrdet i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia.

Fem saudiske agenter ble i fjor dømt til døden i hjemlandet. Amerikansk etterretning har slått fast at drapsordren kom fra Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Mot et slikt bakteppe er det opplagt at saken i Bergen må tas alvorlig.

Episoden bør også føre til at norske myndigheter og selskaper revurderer sitt forhold til myndighetene i Riyadh.

Blant annet selger norske produsenter overvåkingsutstyr og annet militært materiell til landet. Også Oljefondet har investert i Saudi-Arabia, men har solgt deler av porteføljen sin i år.

Det kan karakteriseres som hyklersk at regjeringen kritiserer et regime norske, statseide bedrifter tjener penger på.

Desto viktigere er det at politikerne er tydelige i sin fordømmelse av brudd på menneskerettene.

Det kan være gode grunner til at trusselsaken har vært holdt skjult for offentligheten i nesten to år. Ikke minst hensynet til kunstnerens sikkerhet.

Ideelt burde et så åpenbart overgrep fra en fremmed makt på norsk jord vært løftet til politisk toppnivå umiddelbart.

Uansett er det totalitære regimets forsøk på å kvele en av landets viktige opposisjonelle stemmer, fullstendig uakseptabelt.

Det er ikke for sent å reagere. Nå når saken er offentlig kjent, er det desto viktigere at regjeringen protesterer.

Kulturminister Abid Raja (V) kan gjerne målbære protesten. Han bør understreke at kunstnernes ytringsfrihet er en ukrenkelig, universell menneskerett. Det bør den også være i Saudi-Arabia.