Endeleg teikn til betre tilbod på Bergensbanen

Investeringa i nye sovevogner viser at statlege Vy har hatt godt av å få konkurranse.

Fleire og billigare togsenger over fjellet er godt nytt, skriv BT på leiarplass. Foto: Vy

Sovevogn på toget over fjellet er eit glimrande alternativ til å ta fly mellom Noregs to største byar. Dessverre har mangel på sengeplassar og høge prisar hindra mange i å bruke tilbodet.

No vil endeleg jarnbaneselskapet Vy (tidlegare NSB) gjere noko med det. Til sommaren set dei inn åtte nye togvogner, som vil auke talet på senger på nattoget frå 90 til 126.

Vognene er kjøpt inn brukt frå Tyskland, og skal pussast opp før dei blir sett i drift. Medan dagens sovevogner har ein til to senger, vil kvar sovekupé i dei nye vognene ha seks.

Det vil med andre ord krevje at ein er litt meir sosial av seg. Til gjengjeld lovar Vy lågare prisar.

At Vy no endeleg gjer noko med mangelen på sengeplassar over fjellet er bra. Nyheita kjem eitt år etter at selskapet vann anbodet om Bergensbanen. Det er neppe tilfeldig.

Medan tilbodet før vart styrt av kva Vy fekk av togmateriell av statlege Norske Tog, har dei no sjølve investert i dei nye vognene. Det viser kor rett det var av regjeringa å løyse opp på det statlege jarnbanemonopolet.

Initiativet tyder òg på at konkurransen har sparka liv i statens eige jarnbaneselskap. Før Vy vann anbodet på Bergensbanen i fjor, tapte dei Sørlandsbanen til britiske Go-Ahead og Dovrebanen til svenske SJ.

Vy var viljuge til å betale 2,2 milliardar kroner for å få 11-års kontrakten på Bergensbanen. Med anbodet blir Vy i større grad enn tidlegare avhengig av å gje passasjerane eit godt tilbod, for å hente inn utgiftene.

Det gjev dei ein langt kraftigare motivasjon til forbetringar, noko innkjøpet av sovevognene vonleg berre er det første dømet på.

Neste post på programmet bør vere å få skikkeleg mobilt breiband langs heile strekninga. Skikkeleg matservering kunne òg gjort turen til ei langt betre oppleving.

Men det som verkeleg må til for å løfte Bergensbanen som eit alternativ til fly, er å korte ned reisetida. Difor er det viktig at det ikkje blir nye utsetjingar av Ringeriksbanen, og at det kjem ein ny trasé til Voss.

Tilbodet på Bergensbanen har vore for dårleg i mange år. Difor er det grunn til å feire at det no endeleg er teikn til betring.