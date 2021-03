Bergen Engines-saka bør vere ein vekkar

Regjeringa hadde ikkje dei rette instinkta for norsk tryggleik då det gjaldt.

Foto: Bjørn Erik Larsen

Bergen Engines-saka har vore ei svært dårleg sak for regjeringa. Først tysdag, tre månader etter Rolls-Royce melde frå at dei hadde ein russisk kjøpar til motorfabrikken på Hordnes, stoppa regjeringa salet.

Då justisminister Monica Mæland la fram konklusjonen, vedgjekk ho overfor BT at regjeringa «har læringspunkter i denne saken». Det er årets underdriving.

Så seint som i slutten av februar sa statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Næringsdepartementet til Bergens Tidende at «vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i».

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) uttalte òg at han ikkje såg noko problem i seg sjølv ved utanlandsk eigarskap.

Det er skremmande at ein forsvarsminister tek så lett på ei så alvorleg sak.

Som BT har avslørt, har to av dei største eigarane i kjøparselskapet tette band til den russiske presidenten, Vladimir Putin. Avisa har òg avslørt at selskapet produserer maskiner for den russiske marinen.

Russland har problem med å lage skipsmotorar av god kvalitet. Ved å få betre motorar, kan produksjonstida for eit russisk korvett-krigsskip kuttast frå seks til to år, i følgje forskar Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen

Difor ville tilgang på motorteknologi frå Hordvikneset vere svært viktig for opprustinga av Russland.

Samstundes viste BT at Bergen Engines òg leverte motorar til både det norske Sjøforsvaret og våre allierte. Mellom anna er fleire av kystvaktskipa og det nye spionskipet «Marjata», utrusta med motor frå Bergen Engines. Dei leverer òg reservedelar og har vedlikehaldet av maskina.

Ved å kjøpe Bergen Engines ville altså det russiske maktapparatet kunne sikre seg både høgsensitiv informasjon om norsk forsvar, og få fart på oppbygging av sin eigen marine.

At ikkje dette vart oppdaga eller reagert på allereie då Rolls-Royce varsla regjeringa om salet, er svært urovekkande.

Det første og viktigaste «læringspunktet» for regjeringa er å endre sine eigne rutinar, for å sikre at noko slikt ikkje skjer igjen.

Den håplause handteringa frå regjeringa har òg sett Rolls-Royce og dei tilsette på Hordvikneset i ei knipe. Dei tilsette fryktar no for jobbane.

Ei bedrift som leverer sensitive produkt til Forsvaret, må akseptere risikoen for at sal til utlandet blir stoppa.

Men ved å rote til prosessen, har regjeringa pådratt seg eit moralsk ansvar. Dei må no gjere det dei kan for å finne ei løysing for Bergen Engines.