Arbeiderpartiet i Bergen bør avvise kravet fra fagbevegelsen om at Roger Valhammer bør trekke seg som byrådslederkandidat.

I et opprop ber tolv fagforeningsledere Roger Valhammer trekke seg som byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet. Dette forsøket på å styre en demokratisk nominasjonsprosess er bare egnet til å skade Arbeiderpartiet.

Verken partiet eller Valhammer bør lytte til denne typen råd fra andre organisasjoner. I oppropet ligger en dårlig skjult trussel om at Ap neppe kan vente seg samme hjelp fra fagbevegelsen i valgkampen, dersom Marte Mjøs Persen ikke blir valgt som byrådslederkandidat. I et velfungerende partidemokrati er det medlemmer og deres tillitsvalgte som avgjør politikk og personvalg – ikke eksterne bidragsytere.

Hvorvidt Persen eller Valhammer skal stå øverst på Aps liste til kommunevalget, må være partiets vurdering.

Det er uvanlig at fagbevegelsen offentlig blander seg inn i en nominasjonsstrid på denne måten. Det eksisterer åpenbart noen uheldige holdninger om hvem skal ha siste ord, og det bør ikke lenger Ap gå med på.

Fortsatt mottar Ap betydelige summer i valgkampstøtte fra fagbevegelsen, om enn ikke så store summer lokalt. Når hjelpen kommer med krav om å få detaljstyre hvem som stiller til valg, er det høyst problematisk.

Innblandingen fra de tolv organisasjonene er særlig underlig når den politiske forskjellen mellom Valhammer og Persen er så liten. Det hele fremstår som et ønske om å markere makt og innflytelse. For Ap er det neppe en drømmestart på valgkampen med en heftig kamp om hvem som blir byrådslederkandidat. Men det fagbevegelsen bidrar med her, er det siste som skaper ro og samling i partiet.

At oppropet synes å være svakt forankret i styrene og blant medlemmer i fagforeningene, gjør saken enda mer spesiell.

Det er slettes ikke sikkert oppropet gagner Persen i det lange løp. Dersom hun nå blir valgt som byrådslederkandidat, kan det i verste fall bli hengende ved en tvil om hvorfor hun vant nominasjonsstriden. Det er uheldig om velgerne er usikre på om hun eventuelt blir valgt fordi hun er en svært dyktig politiker, eller fordi fagbevegelsen presset partiet til å velge henne.

Ap bør derfor klart og tydelig avvise oppropet. De som ønsker Valhammer på førsteplass, bør få muligheten til å stemme på ham. Hvis flertallet foretrekker Persen, bør hun få lov til å vinne kampen på egne ben.