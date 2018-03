Det er debatt innad i Høyre om Bybanen. Det er et sunnhetstegn.

Den siste uken har det kommet for en dag at ikke alle i Høyre er like begeistret for Bybanen. Det er strengt tatt ikke noe nytt at Bybanen er omdiskutert. Ingen sak har skapt mer støy i bypolitikken det siste tiåret.

Når stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) tar til orde for å revurdere og forsinke videre utbygging av Bybanen, blir temperaturen nødvendigvis igjen høy.

«Vi trenger ikke mer rot og kaos i Bergen», er byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) sin kommentar i en epost til BT. Men selv om Bybanen er både vedtatt og i ferd med å bli bygget ut videre, må motforestillingene fortsatt få komme frem. Mange bergensere deler Trelleviks betenkeligheter, og det siste som bør skje, er at de ties ihjel.

Ja, meningsbrytning fremstår gjerne noe kaotisk. Debatten som pågår i Høyre er likevel sunn. Heller enn å latterliggjøre uenigheten i Høyre, bør Bybanens tilhengere møte kritikken med argumenter, slik tidligere Høyre-representant Erik Skutle gjorde i sitt innlegg i BT.

Det er liten grunn til å frykte gruppeleder Hilde Onarheims (H) ønske om å se på alternative løsninger til Bybanen. Byens politikere valgte ikke skinnegående bane fordi den ser urban og kul ut. Den bygges ut fordi den er et effektivt virkemiddel for å gjøre kollektivtransport til det beste alternativet for flere. Bussveien i Stavanger fremstår for eksempel ikke som en attraktiv løsning, med gigantiske kostnadssprekker.

Det ville være uheldig for byutviklingen om Høyre ender opp med å skifte standpunkt og gå inn for en saktere utbygging av banen vestover og nordover. Dersom Bergen skal nå målet om at flere skal reise kollektivt, er Bybanen en sentral del av løsningen. Det samme er fortetting langs traseen.

Men det må være rom for politisk debatt – både i partiene og mellom dem – om hvordan fortettingen skjer. Er boligbyggingen variert nok? Hvordan kan politikerne sikre at de nye boligene er attraktive? Endres bydelene faktisk til det bedre med dagens fortettingspolitikk?

Opposisjonen gjør jobben sin ved å reise slike spørsmål. Byrådet gjør sin ved å komme med gode svar og åpenhet for justeringer.

Hvis byrådet har tillit til at Bybanen gjør Bergen bedre, og at fortettingen skjer på aller beste vis, er det liten grunn til å frykte diskusjonene som pågår i Høyre.