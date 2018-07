Israel må frigi MS «Kårstein» og mannskapet. Blokaden mot Gaza er en tragedie for sivilbefolkningen på Gaza.

Som forventet ble den norske aksjonsgruppen på MS «Kårstein» oppbrakt av den israelske marine i internasjonalt farvann og satt i arrest.

Skipet var til vei til Gaza med medisiner, men like sentralt for ekspedisjonen er å fornye oppmerksomheten rundt Israels blokade av Gaza, som er inne i sitt ellevte år.

Israel begrunner blokaden i internasjonalt farvann med behovet for å hindre våpenleveranser til Gaza. Det bør være en enkel oppgave å slå fast at MS «Kårstein» ikke har våpen om bord. Utenriksdepartementet bør legge press på Israel for å få satt mannskapet fri.

Blokaden av Gaza er total, og iverksettes både til lands og til vanns. Å ta arrest i skip er en del av Israels okkupasjonspolitikk overfor palestinerne.

Praksisen er tidligere blitt unisont fordømt av internasjonale organisasjoner og nasjoner, spesielt etter angrepet på det tyrkiske skipet «Mavi Marmara» i 2010, da israelske soldater skjøt og drepte ni aksjonister.

Å bryte den israelske blokaden er risikabelt, men organisasjonen Ship To Gaza har åpenbart tatt en kalkulert risiko.

Gazas befolkning teller 1,8 millioner mennesker, på et areal som er litt mindre enn Oslo kommune. Blokaden har ført til store lidelser blant lokalbefolkningen. Mangelen på mat og medisiner er til tider prekær.

80 prosent av befolkningen er avhengig av nødhjelp og bistand fra andre land og internasjonale organisasjoner. Blokaden er altså en omfattende kollektiv avstraffelse av et helt folk, og bør være i strid med folkeretten.

Israel gir Hamas ansvaret for tragedien. Det har lenge vært et berettiget krav om at Hamas avstår fra de meningsløse rakettangrepene mot bosettinger i Israel, og slutter seg til en fredelig prosess for å få tostatsløsningen på fote.

Men Hamas har vært uvillig til å avstå fra våpenbruk, og bidrar dermed til Gazas tragedie. Ikkevold bør være veien til fred.

Mannskapet på MS «Kårstein» har trolig oppnådd det de ønsket seg; å løfte debatten om Israels okkupasjon av de palestinske områdene.

Nå er det viktig at mannskapet kommer hjem i god behold. Det er like viktig at internasjonale organisasjoner og FN fortsetter arbeidet for å bedre den humanitære situasjonen for folket på Gaza.

Å holde verdenssamfunnet informert om Israels overgrep i Gaza bør ikke overlates til idealister i små båter alene. Det bør være en politisk oppgave, som ikke minst Norges utenriksminister bør være mer opptatt av.