Storbritannias statsminister Theresa May merker nå at det er vanskelig å være ett land mot 27.

Storbritannias statsminister Theresa May har som sin viktigste oppgave å lede nasjonen trygt ut av EU. Det går for tiden heller dårlig. Forhandlingene har gått helt i stå, og hennes egen regjering er rivende uenig om veien videre.

Innen mars 2019 skal en avtale med EU være ferdigforhandlet. Forrige uke var den femte runden med forhandlinger over, uten vesentlige fremskritt. Etter en middag med presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker på mandag, beskrev May stemningen som konstruktiv og vennlig.

Det er lite betryggende, så lenge forhandlingene i virkeligheten er fastlåst. Det vanskeligste spørsmålet nå er penger. EUs medlemsland strides om det meste, men står samlet som aldri før om én ting: Storbritannia skal betale mest mulig for å forlate unionen.

May har satt grensen ved 20 milliarder pund, mens EU krever det dobbelte. Presidenten i EU-parlamentet, Antonio Tajani, beskriver Mays tilbud som «peanøtter».

Og der står de. Pengespørsmålet må avklares før forhandlingene om en handelsavtale kan begynne.

På begge sider forbereder de seg nå på at det lite attraktive scenarioet at Storbritannia forlater EU uten en avtale på plass. Bare de mest virkelighetsfjerne og steile konservative politikerne mener det er noe å trakte etter.

For May er det særlig krevende at hennes egne statsråder er dypt uenige om strategien fremover. Brexit-minister David Davis sa tirsdag at det er rett å bryte forhandlingene om EU ikke gir etter for britenes krav. Innenriksminister Amber Rudd, derimot, sa samme dag at et slikt utfall er utenkelig.

Den åpne striden og turbulensen innad i det konservative partiet har unektelig en viss underholdningsverdi. Selv politiske motstandere innrømmer at de har begynt å synes synd på Theresa May.

Tilhengerne av britisk EU-medlemskap kan også se på kaoset med skadefryd. Men dessverre kan mislykkede forhandlinger kan ha alvorlige konsekvenser. Usikkerheten det medfører kan i seg selv påvirke økonomien.

Om en avtale med EU ikke kommer på plass, er det uklart hva som skjer med rettighetene til de mange millioner britene som bor i EU og EU-borgerne i Storbritannia. Det vil også ramme det britiske næringslivet, og føre til økte priser på en rekke dagligvarer.

Håpet om en harmonisk skilsmisse mellom EU og Storbritannia lever fortsatt, selv om tiden frem mot mars 2019 er knapp. Hvor mye selvskading det konservative partiet kan klare innen den tid gjenstår å se.