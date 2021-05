Norsk oljepolitikk kan ikkje fredast

Skal oljenæringa omstillast, kan ikkje oljepolitikken gi full gass.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har ingen planar om å endre norsk oljepolitikk.

Verda har ikkje plass til nye olje- og gassfelt. Det er konklusjonen til Det internasjonale energibyrået (IEA), dersom energisektoren skal nå netto nullutslepp i 2050.

Dette målet er til for å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader. For kvar desimal gjennomsnittstemperaturen stig, blir konsekvensane for jorda verre.

Dei konsekvensane er det framtidige generasjonar som må bere.

Rapporten må slå inn som eit jordskjelv i den norske oljedebatten.

IEA har tidlegare meint at olje- og gassnæringa har trengt store investeringar, trass behovet for lågare oljeforbruk.

Deira argumentasjon har vore ein sentral premissleverandør for den norske oljepolitikken.

Når det fell bort, må det få konsekvensar. Spesielt sidan IEAs nye rapport står i så stor kontrast til det som er norsk politikk.

I fjor vedtok Stortinget ei omfattande skattepakke for bransjen, laga for å auke investeringsnivået.

Saman med ein allereie gunstig ordning for leiterefusjon, bidreg norsk politikk til akkurat ein slik ny aktivitet som strir med funna til IEA.

Fleire oljefelt er òg ein økonomisk risiko. Gunstige ordningar for oljeselskapa gjer at prosjekt som ikkje er lønsame for staten vert bygd ut. Risikoen for at nye felt blir tapsprosjekt aukar framover.

Lyspunktet for Noreg i rapporten, er at IEA ikkje spår ein snarleg avslutning av olje- og gassnæringa. Eksisterande felt skal nemleg kunne drivast som før.

Noreg må ta konsekvensen av at ei omstilling vekk frå olje og gass må innebere å ikkje opne stadig nye felt for utvinning.

Då er det urovekkande at statssekretær Tony Tiller (H) i Olje- og energidepartementet seier til NRK at det er uaktuelt å legge om norsk oljepolitikk – som blant anna inneber ei uklok utlysing av nye oljeblokker.

Høgre viser ingen teikn til å snu. På deira landsmøte i helga, vann oljeminister Tina Bru slaget om oljeskatten.

«Hvis alle politikere verden over tar imot IEAs analysar på denne måten, så kan vi glemme målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader», skriv Anders Bjartnes i Energi og Klima.

For at norsk oljepolitikk skal kome i tråd med det scenariet IEA-rapporten legg fram, må dei store partia slutte å skjerme olja frå fakta.