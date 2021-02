La gruveskipa i Nærøyfjorden gå

Strenge miljøkrav i verdsarvfjordane er fornuftig, men saka med Gudvangen Stein viser at det trengst tilpassingar.

Det bør ikkje vere vanskeleg å tilpasse miljøkrava slik at dei få skipa som hentar knust stein i Gudvangen går fri. Men det betyr ikkje at ein bør opne for ei meir generell lemping av krava, skriv BT på leiarplass. Foto: Rune Sævig

I 2005 fekk Nærøyfjorden verdsarvstatus. Det forpliktar. Frå neste år blir det stilt nye og strengare krav for utslepp av nitrogenoksyd (NOx) for skipa som siglar inn fjorden. I 2026 kjem det krav til null utslepp av CO₂.

Krava er naudsynte. Verdsarvstatus fører med seg stor turisttrafikk. Utsleppskrava er difor mynta mot denne trafikken, då spesielt cruiseskipa som går inn i nabofjorden til Flåm, som òg er ein del av verdsarvområdet.

Men NOx-kravet vil òg råke den lokale bedrifta Gudvangen Stein. Gruva deira åtte kilometer opp i dalen frå Nærøyfjorden vinn ut anortositt, ein bergart som er råstoff til isolasjonsmaterialet steinull. To gonger i veka kjem eit skip inn til Gudvangen og hentar råvara.

Bedrifta nyttar skip som har levert råvarer til industrien i Årdal, og som tek den knuste steinen frå Gudvangen i retur. I 2019 var det 70 ulike skip som henta massen frå Gudvangen.

NOx-kravet er internasjonalt, men gjeld berre for nye skip. Kravet om at det skal gjelde alle skip i verdsarvfjordane er særnorsk. Difor er det urealistisk å basere frakta frå Gudvangen på skip som klarar desse såkalla Tier 2-krava.

Ifølgje bedrifta er alternativet å frakte massen med trailer til utskiping i Hardangerfjorden eller i Lærdal. Båe løysingar vil føre til auka CO₂-utslepp og auka trafikk.

Båe løysingane vil òg svekke lønsemda til bedrifta, som paradoksalt nok lagar eit råstoff for isolering av hus, som i seg sjølv er eit viktig klimatiltak.

NOx-krava handlar om lokal forureining. I byar som Bergen kan store NOx-utslepp skape dårleg og helseskadeleg luft. Skipstrafikken til gruva i Gudvangen er alt for liten til at det blir eit problem i Nærøyfjorden.

Men akkurat som kravet om nullutslepp frå 2026 i verdsarvfjordane, handlar NOx-kravet òg om å skunde på ei teknologisk utvikling. Det er først og fremst retta mot den raskt aukande cruisetrafikken, ikkje dei få skipa som fraktar anortositt frå Gudvangen.

Difor bør det ikkje vere vanskeleg å tilpasse reglane slik at gruveskipa går fri, noko Sjøfartsdirektoratet jobbar med.

Men det betyr ikkje at ein bør opne for ei meir generell lemping av krava, som å utsetje nullutsleppskravet for cruisetrafikken, slik Frp og Senterpartiet tek til orde for i Stortinget.