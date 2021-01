Regjeringa har vore for treig med å stanse importsmitten

Med eit godt testsystem på grensa burde det ikkje vere naudsynt å stengje landet for innreise.

På Flesland har kontrollen med importsmitte til no vore god. På Gardermoen og Svinesund har det stått verre til. Foto: Jannica Luoto

Regjeringa har innført dei strengaste innreisetiltaka sidan mars. I praksis blir grensa stengd for alle som ikkje bur i Noreg, sa statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Sjøl om tiltaket kan vise seg effektivt for å stanse det muterte koronaviruset, er det ikkje uproblematisk. Både menneskelege og økonomiske omsyn peikar i retning av at det framleis må vere mogeleg å kome inn i Noreg.

Regjeringa må dessutan tole sterk kritikk for måten dei har handtert smitte frå utlandet på til no.

Onsdag kunne NRK fortelje at tal frå Telenor viser at svært mange reiser inn i landet utan å teste seg.

I dei to fyrste vekene av januar blei det registrert 31.600 fleire sim-kort frå Romania og Polen i Noreg. Men det var berre 17.500 frå desse to landa som testa seg ved innreise.

Ulike mutasjonar av koronaviruset har vore kjent ei god stund, men kontrollen ved grensa har ikkje vore tilsvarande god.

At testregimet til no har vore fullt av hòl, går ikkje minst ut over dei utanlandske arbeidstakarane og andre i Noreg med ikkje-norsk bakgrunn.

Det kjem stadige meldingar om at både arbeidstakarar og barn med bakgrunn frå Aust-Europa blir møtt med stigmatisering. Sist laurdag intervjua Klassekampen Bianca Irina Cristea, som er sosialarbeidar med bakgrunn frå Romania:

«Jeg hørte eksempler fra en polsk kollega om venner av henne som har sluttet å snakke polsk på gata. Barn vil ikke leke med barna deres i barnehagen, fordi de forbindes med smitte. Det er uakseptabelt og bekymringsfullt. Hvor langt kan dette gå?» sa ho til avisa.

Dette er eit viktig spørsmål. Den beste måten styresmaktene kan løyse det på, er ved å drive svært god testing på grensa.

Vidare har kvar og ein eit ansvar for å ikkje la seg styre av fordomar og frykt under pandemien. Ungar som ikkje får leikekameratar i barnehagen bidreg ikkje til å stoppe smitten, berre til å auke framandfrykta.

Bergen kommune har også testa personar som har hatt papir på at dei har hatt koronaviruset dei siste seks månadene. Dette satt regjeringa ein stoppar for, fordi det ikkje er lov å teste denne gruppa ifølgje smittevernforskrifta.

Bergens svar er at det florerer med falske papir. NRK har vist kor lett det er å skaffe slike dokument i Polen. Dette taler for å teste også folk som ifølgje dokumenta ikkje skal gjennom ny test og karantene.

Noreg skal ta imot folk, ikkje virus.