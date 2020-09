Fri rettshjelp som sosial støtteordning er en illusjon

Selv folk med den laveste uføretrygden er for velstående til å få juridisk bistand fra staten. Regjeringen må gi flere mulighet til å søke rettferdighet.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen kaller den absurd lave inntektsgrensen for å få fri rettshjelp et rettssikkerhetsproblem. I 2017 ledet hun en aksjon utenfor Stortinget for å gjøre noe med den ordningen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

TV 2 fortalte nylig om «Maria», som har vært avskåret fra kontakt med datteren i over tre år på grunn av samværssabotasje.

«Maria» har ikke råd til advokat, men tjener samtidig for mye til å kvalifisere for såkalt fri rettshjelp.

Saken er enda en påminner om at den norske rettshjelpsordningen ikke fungerer etter hensikten.

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk bistand til dem som ikke har økonomiske forutsetninger for å betale selv.

Problemet er at inntektsgrensene ikke har vært justert siden 2009, og har stått nærmest uforandret siden 1997. Det betyr at stadig færre får fri rettshjelp.

Den viktige funksjonen som sosial støtteordning er i praksis en ren illusjon.

I dag er det ingen med inntekt over 246.000 kroner i året eller formue over 100.000, som kvalifiserer.

Som Gatejuristen påpekte i et innlegg i Bergens Tidende i februar, ble minstesatsen for uføretrygd nylig oppjustert til 247.647 kroner for enslige.

Det betyr at til og med folk med den aller laveste trygdeinntekten er for velstående til å få dekket utgiftene til juridisk bistand.

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og lovverket stadig mer komplekst og utilgjengelig. De fleste sliter med å navigere i dette systemet alene, og juridisk bistand er kostbart.

Et viktig prinsipp med den norske rettsstaten, er at loven er lik for alle. Prinsippet har ingen verdi hvis folk i praksis ikke har reell mulighet for å ta saken sin til domstolene og gjøre rettighetene sine gjeldende.

I så fall bidrar rettsstaten til å forsterke sosiale forskjeller, i stedet for å sikre rettferdighet. Nav-saken er et særlig grelt eksempel på akkurat dette.

Som generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith påpeker overfor TV 2, er den absurd lave inntektsgrensen et rettssikkerhetsproblem.

Rettshjelpsutvalget, som la frem sin rapport i vår, påpeker også flere andre grunnleggende problemer med dagens ordning.

For eksempel gir ikke systemet insentiver til å løse sakene på et tidlig stadium. Dermed bidrar ordningen til å eskalere konflikter i stedet for å dempe dem, noe som på alle måter koster samfunnet dyrt.

En velfungerende rettshjelpsordning skal utjevne forskjeller og hindre at personlig økonomi blir avgjørende for muligheten til å søke rettferdighet. Slik er det ikke i dag.

Regjeringen har lovet handling. Det er ingen tvil om hva som er problemet. Nå gjenstår det å løse det.