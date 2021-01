USA er et skadeskutt demokrati. Å reparere det, vil ta tiår.

Tidenes verste president. Det vil være Donald Trumps ettermæle.

«Den amerikanske presidentens fremste oppgave er å forsvare Grunnloven og demokratiet. Krenkelsen Trump har gjort seg skyldig i, er knapt til å fatte», mener BT. Foto: Scanpix

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I fire år har det vært god grunn til å stille spørsmål ved president Donald Trumps mentale tilstand og demokratiske sinnelag. De endelige svarene fikk vi onsdag ettermiddag i Washington DC.

Samme dag som kongressen skulle godkjenne valget på USAs nye president, oppfordret han sine tilhengere å gjøre opprør mot den demokratiske prosessen.

De gjorde som han ønsket, på verst tenkelige måte.

Den amerikanske presidentens fremste oppgave er å forsvare Grunnloven og demokratiet. Krenkelsen Trump har gjort seg skyldig i, er knapt til å fatte.

Det er forståelig at enkelte representanter i kongressen ønsker ny riksrettssak mot presidenten, bare to uker før han skal gå av.

I etterkant av dramaet er det viktig å erkjenne at Trump ikke er årsaken, men et symptom på et dypt splittet samfunn. Nedturen begynte lenge før han vurderte å stille som presidentkandat.

Politisk sett kan den tidfestes til inntoget av uforsonlige og ideologisk ultrakonservative republikanere i kongressen i 1994, under ledelse av Newt Gingrich.

Den fortsatte med Tea Party-bevegelsen, og et stadig mer polarisert landskap under president Barack Obama.

I dag ligner det republikanske partiet en Trump-kult.

Mange av hans fremste partikolleger, som for lengst burde tatt et oppgjør med sin president, er preget av feighet og opportunisme.

Det finnes flere republikanere som ser sitt snitt til å ta arven opp etter Trump. To av dem er senatorene Ted Cruz og Josh Hawley.

Begge har sittet stille i båten etter angrepet på kongressen onsdag. Begge er kyniske nok til å fylle rollen som den nye demagogen og populisten i amerikansk politikk.

Trump har vist at dette er en politikertype mange millioner av velgere på USAs ytterste høyrefløy lar seg forføre av.

Det er tragisk om trumpismen får leve videre. USA har store utfordringer som bør løses ved brede kompromisser og samarbeid.

Samfunnet er preget av åpenlys og strukturell rasisme, stor økonomisk og sosial ulikhet og mangel på tillit. I tillegg har republikken et skakkjørt valgsystem. Det vil ta tiår å rette opp disse skjevhetene.

USAs demokrati er inne i sitt dypeste mørke siden borgerrettskampen, Vietnam-krigen og president Nixons æreløse avgang på 1960- og 1970-tallet.

Amerikanerne blir nok beroliget av at de demokratiske institusjonene også nå har tålt åpenlyse angrep, til og med fra sin egen president.

Men det vil ta lang tid å lappe dem sammen. Mer enn de fire årene påtroppende president Joe Biden har til rådighet.