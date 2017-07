Healere og sjamaner må ikke likebehandles med leger og psykologer.

Det er mye mellom himmel og jord, men alt bør ikke få statsstøtte.

Med dagens ordning får sjamaner, healere og spiritualister samme type fritak for merverdiavgiften som autorisert helsepersonell.

Det må skilles mellom behandling som kan vise til dokumenterte effekter, og den som ikke kan det.

Fritak fra merverdiavgiften for alternative helsebehandlere må avvikles, slik at useriøse aktører lukes ut.

I Norge er behandlere innenfor helsevesenet, som leger og fysioterapeuter, fritatt for merverdiavgiften på 25 prosent, tidligere kalt moms. Formålet er at unntaket skal fungere prisregulerende, ved at helsehjelp blir billigere.

Siden 2001 har staten gradvis åpnet for at også alternative behandlere får slippe å betale merverdiavgiften.

For å få denne formen for indirekte statsstøtte, må en drive en godkjent form for behandling, og i tillegg være medlem av en organisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet.

Først åpnet myndighetene døren for akupunktur og homøopati. Så slapp naprapati, osteopati, soneterapi, aromaterapi og urtemedisin inn i varmen.

Porten er blitt for vid. Som BT har skrevet, opererer nå også healere og sjamaner uten å måtte betale moms.

Det har vært et press for å åpne for flere behandlingsformer. Mange forteller om gode opplevelser og effekter av disse.

En undersøkelse fra 2016 viser at 36 prosent av de spurte oppga at de hadde brukt alternative metoder én eller flere ganger i løpet av året.

BT har vist at ordningen mangler skikkelig kontroll og tilsyn.

Slik kan staten ende opp med å gi subsidier og godkjentstempel til ulovligheter, eller potensielt farlige praksiser.

Selv om mange alternativbehandlere nok henviser til lege først, kan det være livsfarlig om alvorlig syke lures til å satse på healing heller enn tradisjonell medisin.

Derfor er det nødvendig å skille mellom behandling med dokumenterte effekter, og resten.

Momsfritak er en dyr felleskostnad, som må brukes klokt.

Skal alternative behandlere få fritak, forutsetter det et minimum av kontroll og kompetanse.

De som får subsidier må tåle krav. Kun praksis som beviselig gjør folk bedre bør få nyte statens økonomiske og symbolske støtte.

Helsedirektoratet må rydde opp, og våge å sette grenser for hvem som skal få statsstøtte, basert på bevis.