Fastlegane må få mindre å gjere

Regjeringa har fått oppskrifta på å løyse fastlegekrisa. No må dei handle.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Utvalsleiar Kjetil Telle leverer rapporten om fastlegeordninga til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Tysdag fekk helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) rapporten frå Fastlegeutvalet. Dei kjem med ei rekkje framlegg for å redde fastlegeordninga.

Ordninga slit på fleire frontar. Mange fastlegar har slutta, eller vurderer å gjere det. Samtidig slit mange kommunar med å rekruttere nok folk til stillingane.

I dag er det ingen fastlegar med ledig plass i Bergen, Alver og Askøy.

Det heng tett saman med at staten har lempa stadig meir arbeid over på fastlegane dei siste åra.

Les også Utvalg: Fastleger bør slutte å skrive ut korte sykemeldinger

Fastlegen er portvaktaren til helsevesenet. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at eit langvarig forhold mellom éin fastlege og éin pasient reduserer dødsrisiko over tid. Difor er det beint fram farleg at mange ikkje får tilgang til fastlegeordninga.

Mange av tiltaka som utvalet fremmar bør vere enkle å slutte seg til. Utvalet vil at fastlegane skal slutte å bruke mykje tid på kortvarige sjukmeldingar og skrive fråværslappar for elevar på vidaregåande skule.

Fastlegen skal vere ei helseteneste, ikkje ein sentral for byråkratisk tomgangsarbeid. Det er på høg tid at fastlegane får færre oppgåver, ikkje fleire.

Dette vil spare ordninga for pengar.

Innsparinga kan staten bruke på å fjerne den flaskehalsen dei sjølv har innført for fastlegeordninga. Det er nemleg altfor få praksisplassar for spesialisering, såkalla LIS1-plassar.

Det er absurd at staten bidreg til fastlegemangelen ved å gjere det vanskelegare for nyutdanna å bli fastlege.

Kjerkol kan bli den siste helseministeren som styrer ei fastlegeordning i Noreg. Ordninga haltar stygt i dag, men den kan reddast. Kjerkol har fått oppskrifta.