Stenging av Bryggen og Torget har ikke fungert godt nok Bystyret må være kritiske i sin egen evaluering av forsøket. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Torget og Bryggen er stengt for vanlig trafikk fra 4. juli og 16. august. Etterpå skal prøveperioden evalueres. Foto: Paul S. Amundsen I helgen var det tre uker siden stengingen av Bryggen og Torget trådte i kraft. En politikk som prioriterer gående, syklende og kollektivtrafikk i sentrum er bra for Bergen, og er kommet for å bli. Forsøket med å stenge Bryggen har imidlertid fungert dårlig. Dersom omleggingen til en mer bilfri by skal fungere, må løsningene være gjennomtenkt og godt forberedt. Sommerens trafikkeksperiment har gitt både gode og dårlige erfaringer som må tas med i evalueringen. Fra 4. juli har det kun vært mulig å kjøre taxi eller kollektivt på strekningen mellom Torget og Bradbenken. I mandagens BT kom det frem at stengingen nå er justert opp til å koste seks millioner kroner. Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er blant dem som mener ressursene heller burde vært brukt på andre ting. Han har kalt hele prosjektet for «en fiasko». Også blant bergensere flest er mange negative til stengingen. Mange synes det er vanskelig å forstå hvor de kan kjøre for å komme dit de skal. For de rundt 15.000 beboerne i Sandviken er Fløyfjellstunnellen nå raskeste veien til sentrum, og det har vært kaos i enkelte smågater rundt Fjellveien. Hotellnæringen bekrefter at mange sliter med å finne frem til hotellet de skal bo på langs Bryggen, og butikkene i sentrum frykter manglende omsetning etter en allerede tung korona-vår. Andre igjen er svært positive til stengingen. Færre biler i sentrum gir bedre luftkvalitet, mindre utslipp og friere ferdsel for gående og syklende. En utvikling med mindre privatbilisme er ønskelig og nødvendig, og Bergen sentrum er et naturlig sted å begynne. Sommerens prøvestenging har dessverre ikke blitt noen god erfaring. Bergen sentrum har i utgangspunktet et kronglete kjøremønster, og kanskje er ikke det å stenge den ene innfartsåren riktig sted å starte. For de mange som er skeptiske til en utvikling med mer bilfrie byrom, blir en slik halvferdig løsning bare en bekreftelse på at dette er tungvint og gjør hverdagen vanskeligere. Dette gagner ikke dem som ønsker bilene bort. Bystyret må bruke evalueringen som kommer etter at prøveperioden godt, og finne ut hvordan man best innfører en stadig mer bilfri by. Publisert Publisert: 28. juli 2020 06:46

