Byrådet mangler ambisjoner for skolen i Bergen

Barna i Bergen hadde fortjent en byrådsplattform med like store planer for skolen som for miljøet.

For mindre enn 20 minutter siden

FOR VAGT: I beste fall har byrådet langt større ambisjoner enn de klarer å formidle. I verste fall er skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) faktisk fornøyd med byrådets plattform. Bård Bøe

Det er strålende at tegnspråk nå skal bli valgfag i bergensskolen. Det er flott at det blir satset mer på koding, og at det blir nynorskklasse i sentrum.

Avsnittene om skole i byrådsplattformen er få, og er fylt opp med det meste annet enn ambisjoner for hvordan skolen kan løftes.

Den største satsingen til byrådet er gratis SFO til de minste elevene. Tilbudet vil være til hjelp for en del, men det er unødvendig raust at alle foreldre skal slippe å betale.

SFO handler heller ikke om læring.

Les også Morten Myksvoll: Økonomien avgjer byrådets framtid

Istedenfor å ha som mål å løfte elevenes læring til nye høyder, legger byrådet vekt på at flere barn skal slippe lekser.

Mens byrådet har klare mål på andre politikkområder, er alt som handler om skole rundt og vagt.

For eksempel vil byrådet gi større rom for en praktisk tilnærming til læring. Det høres fint ut, men hvordan? Hva betyr det egentlig? Byrådet ønsker også å «tilrettelegge undervisningen etter hver enkelt elevs evner og forutsetninger».

Barna fortjener noe mer konkret.

Les også Dette er det nye byrådet

Ideen om «miljøteam» av sosialpedagoger og miljøarbeidere på skolene kan bli bra, hvis det faktisk frigjør tid for lærerne. Ja, trivsel er en forutsetning for god læring, men det er på ingen måte tilstrekkelig.

Dessuten går det også den andre veien: Mestring, følelsen av å strekke seg litt lenger, til å få brukt evnene sine, det gir også trivsel.

Dessverre kan de bli vanskeligere å følge med på hvordan skolen utvikler seg under dette byrådet, siden det heretter skal bli mindre testing. Ja, det er riktig å gjøre noen grep slik at lærernes arbeidsdag blir mindre byråkratisk og mest mulig rettet mot elevene.

Men å holde oversikten over hvilket nivå elevene holder og om skolene utvikler seg i rett retning, det er til barnas beste.

I beste fall har byrådet et større engasjement for å gjøre bergensskolen bedre enn det de evner å uttrykke i plattformen. I verste fall er skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) faktisk fornøyd med det partiene her er blitt enige om.

Vigilo-skandalen viser at kommunen har noen alvorlige problemer når det gjelder barns rettsvern, som er nødt til å løses nå. Men det må være rom for noen større visjoner på vegne av barna enn det byrådet nå har lagt frem.

Publisert 2. november 2019 10:11