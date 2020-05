Kriser krever et robust oljefond

Regjeringen må stramme inn pengebruken i normale tider.

Finansminister Jan Tore Sanner la frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) i Stortinget tirsdag formiddag. Det er ikke høyt forbruk av krisemidler som er norske myndigheters største problem, det er pengebruken i normale tider, skriver BT på lederplass. Foto: Lise Åserud

Regjeringen legger opp til å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet i 2020. Det er nesten en dobling fra i fjor.

Utgiftene er historisk høye, og helt nødvendige. Norske bedrifter og arbeidstakere må berges gjennom koronakrisen.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB), som kom tirsdag, er en viktig påminner om to ting: Viktigheten av et robust krisefond – og at statens pengebruk må være nøktern og disiplinert i normale tider.

Norsk økonomi er rammet av det mest alvorlige tilbakeslaget siden andre verdenskrig. Dette var det overordnede premisset da regjeringen la frem sitt nye budsjettforslag tirsdag formiddag.

Handlingsregelen, som regulerer bruken av oljepenger, sier at oljepengebruken over tid ikke skal overskride tre prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland.

Samtidig åpner den for å bruke mer i krisetider som den vi er inne i. Derfor er det forsvarlig at regjeringen i år bruker 4,2 prosent av sparebøssen for å få landet på fote igjen.

Men da må oljepengebruken kuttes tilsvarende i gode tider. For det er ikke forbruk av krisemidler som er regjeringens største problem, men pengebruken i normale tider.

Statsbudsjett etter statsbudsjett har dokumentert hvor tungt Erna Solbergs regjeringer sliter med å prioritere.

I stedet for å sørge for innstramming, er oljepengene smurt tykt utover. Selv om en del har gått til vekstfremmende tiltak, har det blitt brukt mye penger på økt velferd og kostbare reformer.

Pengegaloppen som gikk for seg i årene før koronakrisen har tidvis vært direkte uansvarlig.

Det er ikke bare koronakrisen som gjør at Norge står overfor en utfordrende tid.

Gullalderen for oljeindustrien er over. Inntektene faller, og dermed blir det ingen vekst i oljefondet. Finansdepartementet advarer nå om at uttaket i år i tillegg vil føre til redusert avkastning «for all fremtid».

Samtidig gir flere eldre økte utgifter til trygd, helse og omsorg, det er behov for storstilt omstilling i industrien, og arbeidsledigheten nærmer seg nå 6 prosent.

Både høy produktivitet og et omstillingsdyktig næringsliv gjør at regjeringen har de beste forutsetninger for å lykkes med løftet om å «ta hverdagen trygt tilbake».

Men det viktigste statslederne kan gjøre, er å føre en fremtidsrettet og ansvarlig økonomisk politikk når krisen er over.