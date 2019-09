Det er lov å stemme med lommeboken

Årets valg er en opptur for lokaldemokratiet.

SUNT POLITISK KLIMA: «Bystyret har vært og bør fortsatt være en arena med gjensidig respekt på tvers av parti- og samarbeidslinjene. Det er ikke nok at politikken blir god, dersom det politiske klimaet er dårlig», mener Bergens Tidende. Tor Høvik (Arkiv)

For mindre enn 2 timer siden

Flere bergensere enn på lenge har deltatt i lokalvalget. SSBs statistikk går tilbake til 1975, og årets valg satte ny rekord.

Resultatet tyder på at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har bidratt til å få flere til å stemme.

FNB fikk sin høyeste oppslutning i Hordvik, med 41,9 prosent av stemmene. I 2015 stemte 60 prosent av innbyggerne i kretsen. I år var valgdeltakelsen der på hele 71,1 prosent.

Bomopprøret ser også ut til å ha skapt en motreaksjon hos blant andre Miljøpartiet de Grønne.

Det er gledelig, og representerer en opptur for lokaldemokratiet.

Det nye bystyret er også jevnt fordelt på kjønn: 36 menn og 31 kvinner. Også det er et svært positivt utfall av valget.

Les også Slik hadde valet gått om Bergen sentrum fekk bestemme

Valgresultatet i Bergen viser en delt by, der velgerne i de ytre bydelene har flokket seg rundt Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). I sentrum er det Miljøpartiet de Grønne (MDG) som har mest suksess.

Valget kan virke polariserende, siden velgerne har beveget seg mot ytterpunktene i bompengespørsmålet.

Da er det ekstra viktig at den politiske debatten tar de ulike sidene på alvor.

EN DELT BY: Velgerne i de ytre bydelene har flokket seg rundt Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). ILLUSTRASJON: PHILIPP BOCK.

Et valgresultat vil naturligvis føre til at mange blir skuffet. Enten fordi en selv ikke får gjennomslag for hvem som skal styre byen, eller som en frustrasjon over andre folks valg.

Det er ikke veldig konstruktivt å rakke ned på andre velgeres prioriteringer. Når folk opplever at en avgift treffer dem urimelig hardt, gir det mening å stemme på et parti som ønsker å gjøre noe med det. På samme måte som folk som stemmer ut fra et ønske om lavere biltrafikk i gaten sin.

Les også Morten Myksvoll: No treng Bergen eit bomkompromiss

Bystyret har vært og bør fortsatt være en arena med gjensidig respekt på tvers av parti- og samarbeidslinjene. Det står ikke i veien for skarpe politiske debatter.

Bystyret som møtes for første gang i slutten av oktober blir kanskje det minst erfarne på lang tid. Det sørger spesielt veksten til FNB og MDG for.

Det krever både god opplæring fra kommunen, men også romslighet fra mer erfarne kolleger. Hilde Onarheims (H) oppfordring i BTs debattspalter er en god start. Hun ber representantene om å være gode kolleger.

Sammensetningen av bystyret fører selvsagt til en komplisert politisk situasjon. Men det er velgernes privilegium å sette sammen et bystyre. Politikernes ansvar er å forvalte resultatet.

Forhåpentligvis finnes det et flertall som vil ta Bergen i en grønnere og mer miljøvennlig retning.

Men det er ikke nok at politikken blir god, dersom det politiske klimaet er dårlig. Det kan skape enda større politiske problemer fremover.

Publisert 12. september 2019 06:12