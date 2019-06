Politiet blåser i loven

Politiets arroganse har gjort at cannabis og førerkort er blitt et spørsmål om menneskerettigheter.

URETTFERDIG: – Når politiet mener at folk som bruker cannabis et par ganger i måneden automatisk utgjør en trafikkrisiko, kan en lure på hvem som egentlig har mistet dømmekraften, skriver Bergens Tidende på lederplass.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) skal undersøke hvorvidt inndragning av førerkort som følge av cannabisbruk har krenket privatlivets fred.

Uavhengig av om Norge blir felt, bør saken være en vekker for politiet.

I årevis har politiet fått sterk kritikk for å ilegge brukere av cannabis en dobbel straff: I tillegg til å bøtelegge personer som blir tatt for bruk eller besittelse, fratar politiet dem førerkortet under påskudd av at de ikke er “edruelige”.

Lovhjemmelen som gir politiet muligheten til å inndra førerkortet, ligger under veitrafikkloven. Hensikten er å forebygge reell trafikkrisiko.

Eksperter på loven har uttalt at det må gjøres en individuell risikovurdering i hvert enkelt tilfelle, og at manglende edruelighet heller ikke er nok. Politiet må kunne knytte rusmisbruk direkte til trafikkhendelser.

Når politiet likevel mener at folk som bruker cannabis et par ganger i måneden automatisk utgjør en trafikkrisiko, kan en lure på hvem som egentlig har mistet dømmekraften.

Jusprofessorer, Advokatforeningen og Sivilombudsmannen har alle påpekt at politiet tilsynelatende utnytter loven til å praktisere sin egen, konservative ruspolitikk.

Et klart flertall på Stortinget har vedtatt å avkriminalisere cannabis. All medisinsk forskning viser at rusmiddelet er langt mindre farlig enn alkohol. At politiet fortsatt behandler alle som tar seg en joint i ny og ne som trafikkmessig utilregnelig, avslører manglende kunnskap.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble det slått fast at politiet hadde fratatt en person førerkortet uten tilstrekkelig grunn. To dager etter at dommen falt fattet politiet et nytt vedtak, og fratok mannen førerkortet enda en gang. Det er i praksis å heve seg over domstolene.

Politiet uttalte da at de ikke ville endre praksis før de hadde en høyesterettsdom å forholde seg til. Uttalelsen viser en skremmende arroganse hos politiet.

Formålet med loven er åpenbart å fremme trafikksikkerhet, ikke å gi politiet mulighet til å straffe folks rusbruk. Dette er saker hvor ingenting tilsier at vedkommende står mer i fare for å kjøre i ruset tilstand, enn folk som drikker seg full i helgene gjør det.

Å bli fratatt sertifikatet på grunn av manglende edruelighet er svært stigmatiserende. Mange av de rammede er også avhengig av bil i jobben sin. Politiets praksis medfører derfor en tilleggsstraff helt ute av proporsjoner.

En dom i menneskerettighetsdomstolen er ventet tidligst neste år, men politiet bør endre praksis lenge før den tid.

