Skal vi drive næring på havbunnen, må vi kjenne den

Blomkålrevet utenfor Husevågøy er omtrent 1,5 kilometer langt og ligger på 25 til 70 meters dyp, ifølge dykker Erling Svensen.

Da korallrev ble oppdaget, måtte oppdrettsanlegget fjernes. Mer kunnskap om havbunnen vil trygge både næringsinteresser og økosystem.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Lakseoppdretterne Troland Lakseoppdrett AS, Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS har saksøkt staten. Rettssaken startet i Hordaland tingrett mandag denne uken.

Saken føyer seg inn i en rekke konflikter mellom myndighetenes miljøhensyn og oppdretteres ønske om å drive næring.

Staten gjør rett i å opprettholde et føre var-prinsipp.

Mer kunnskap kan samtidig gjøre det enklere å hente ut de enorme inntektspotensialet som ligger i nåværende og fremtidig havbruk.

Det har vært drevet oppdrett utenfor Husevågøy i Kinn kommune siden 2018.

Et blomkålkorallrev ble senere oppdaget i området, og i 2020 ble oppdrettsanlegget pålagt fjernet. Oppdretterne har gjort kostbare investeringer, og mener Miljødirektoratet drar føre var-prinsippet «altfor langt.»

En rapport fra Havforskningsinstituttet (HI) fant at blomkålkorallrev forsvant helt når oppdrettsanlegget var nærmere enn 250–300 meter. De konkluderer med at de tror korallrevet påvirkes av utslipp fra oppdrett, men at det mangler kunnskap om dette.

Også oppdretterne erkjenner manglende kunnskap. De vil påta seg å overvåke korallrevet dersom de får drive videre.

Det er ikke en god nok løsning. Forskning på havbunnen må gjøres systematisk og helhetlig. Det er verken tilstrekkelig eller forsvarlig å pålegge hver enkelt oppdretter ansvaret for havbunnen i sitt område.

Den generelle mangelen på kunnskap om havbunnen og hvordan havet påvirkes av næringsdrift, underbygger behovet for et sterkt føre var-prinsipp.

Samtidig er det et argument for at staten bør investere mer i kartlegging og kunnskap.

Havbruk genererer store inntekter. 2021 ble nok et rekordår, og Norge eksporterte sjømat for over 120 milliarder kroner. Laks utgjør den største andelen.

En diskusjon om gruvedrift og mineralutvinning på havbunnen, også dette med stort inntektspotensial, er på trappene.

Mer kunnskap om havet og hvordan vi bruker dette kan dermed bli en god investering.

Der vi mangler slik kunnskap, eller ser tegn til at sårbare økosystem kan forringes, må imidlertid et sterkt føre var-prinsipp opprettholdes.