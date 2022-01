Rettferdighet skal ikke være et privilegium for rikfolk

Tilgangen til gratis advokathjelp er fortsatt for snever.

Selv folk som lever av uføretrygd har hatt for høy inntekt til å få utgifter til advokat dekket av staten. Det er uakseptabelt, skriver BT på lederplass.

En av endringene regjeringen har iverksatt fra nyttår av, er å sørge for at flere får fri rettshjelp. Det er på høy tid.

Muligheten til å søke rettferdighet i domstolene skal ikke være et privilegium for de rike og velstående.

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som skal sikre at de som ikke har mulighet til å betale selv likevel får nødvendig juridisk bistand.

I praksis har ordningen lenge vært en ren illusjon. Inntektsgrensene har stått urørt siden 2009, og nærmest uforandret siden 1997. I 2017 oppfylte knapt ni prosent av den voksne befolkningen vilkårene, og andelen er trolig enda lavere i dag.

Selv folk som lever av uføretrygd har hittil hatt for høy inntekt til å få utgifter til advokat dekket av staten. Det er uakseptabelt.

Regjeringen øker nå inntektsgrensene med om lag 30 prosent, fra 246.000 kroner til 320.000 for enslige, og fra 369.000 kroner til 490.000 for par.

Flere vil dermed få støtte til advokathjelp når de står i foreldretvister, oppsigelsessaker eller klager i Nav-systemet.

Det betyr ikke at problemet er løst. Tilgangen til gratis advokathjelp er fortsatt for snever.

Som strafferettsforsker Katrine Holter påpeker i en gjestekommentar i BT: Det finnes knapt noe sted hvor forskjellene mellom rik og fattig er større enn i domstolene.

Juridisk hjelp er svært kostbart. Samtidig blir samfunnet stadig mer rettsliggjort, og lovverket stadig mer komplekst.

De fleste, og særlig folk med begrensede ressurser, sliter med å navigere i dette systemet alene, noe Nav-skandalen er et særdeles grovt eksempel på.

Regjeringen har fortsatt en stor jobb å gjøre for å unngå at rettsstaten bidrar til å forsterke sosiale forskjeller.

Rettshjelpsutvalget foreslår for eksempel at en fjerdedel av den voksne befolkningen skal kvalifisere for fri rettshjelp, mindre bruk av absolutte skiller, og et system som oppmuntrer til å løse konflikter på et tidlig stadium.

Alt dette er viktige grep.

Prinsippet om likhet for loven har null verdi hvis folk ikke har reell mulighet til å ta saken sin til domstolene.

Poenget med rettshjelpsordningen er at svak økonomi ikke skal være til hinder for å søke rettferdighet. Sånn er det dessverre fortsatt.