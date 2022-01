Barnevernet vil få meir tillit om dei opnar meir opp

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) må skape ein endring i korleis barnevernet gir innsyn.

Ein institusjon med så stor makt, må gi folket innsyn i sine vurderingar.

Barnevernet verkar for lukka, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i eit VG-intervju i romjula.

Ho meiner det er for vanskeleg å få ut informasjon frå etaten.

Det har Toppe heilt rett i, og det er viktig at ho som øvste leiar tek tak i dette problemet.

Det stormar jamleg rundt barnevernet. Det er naturleg for ein institusjon med eit enormt ansvar og makt. Å ta ungar frå foreldre er noko av det mest inngripande styresmaktene kan gjere mot enkeltmenneske.

I ein del tilfelle er dramatiske tiltak heilt nødvendige. Andre gonger skjer det feil som kan få fatale konsekvensar.

For at slike feil skal bli avdekte, må ein kunne ettergå barnevernets arbeid. I Norge er alle offentlege etatar underlagt offentleglova. Kven som helst kan be om innsyn i dokument for å sjekke at myndigheitene gjer jobben sin og ikkje misbruker makt.

Men i barnevernet er det ofte svært vanskeleg å få innsyn og svar på spørsmål, med grunngjeving i teieplikt. Her har barnevernet ein vanskeleg balansegang, for barn og familiar skal sjølvsagt vere trygge på at opplysningar ikkje blir spreidd. Men teieplikta gjeld ikkje barnevernet og deira arbeidsmetodar.

Sjølv om det ofte er vanskelege vurderingar, bør utgangspunktet alltid vere å gi mest mogeleg innsyn, ikkje omvendt.

Toppe seier til VG at ho meiner meir innsyn vil vere positivt for barnevernet. Det er det all grunn til å tru. Lova om offentleg innsyn er der for å skape tillit til styresmaktene. Nettopp tillit har vore, og er framleis, ei mangelvare for barnevernet.

Utan tillit kan ikkje barnevernet gjere jobben sin. Ingen melder frå om born dei er urolege for, dersom dei ikkje stolar på den ansvarlege etaten.

Avsløringar av feil kan også skade tilliten, men det vil alltid vere betre at ein erkjenner og diskuterer dei feila som blir gjort. Dersom barnevernet er opne for å diskutere sine metodar og vurderingar, vil det truleg også vere meir aksept for dei dramatiske inngrepa dei må ta i bruk.

Barne- og familieministeren har sett ord på eit viktig problem. No står det att å faktisk skape endring.