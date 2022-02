De norske barna i Syria må hentes hjem

Barna må få den hjelpen de trenger og har krav på. Mødrene deres må stilles for retten.

«Det er på høy tid at norske myndigheter henter dem hjem, selv om det betyr at mødrene også får være med til Norge», skriver BT på lederplass om de norske barna i Syria. Her er én av kvinnene og hennes seks år gamle sønn i Roj-leiren.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I Nordøst-Syria sitter fire norske barn internert under umenneskelige forhold. Tre jenter og en gutt i alderen fire til åtte år, må lide av én årsak: Mødrenes valg for flere år siden om å reise til Syria og slutte seg til IS.

Barna kan ikke straffes for mødrenes dårlige valg. Det er på høy tid at norske myndigheter henter dem hjem, selv om det betyr at mødrene også får være med til Norge.

Det er vanskelig å sympatisere med dem som valgte å reise for å slutte seg til den hensynsløst brutale Islamske staten (IS). De norske mødrene i Syria kan beskyldes for å bruke barna sine for å sikre seg en retur til Norge.

Dette er imidlertid underordnet hensynet til barnas beste. Norge er en rettsstat fullt kapabel til å håndtere mødrene, som alle er siktet av PST for deltakelse i en terrororganisasjon. Mødrene må stilles for retten. Barna må få den hjelpen de trenger og har krav på.

Les også Norge hentet foreldreløst barn fra Syria-leir

Norge er ikke i noen unik situasjon, men tilnærmingen vår skiller seg stadig mer fra land vi liker å sammenligne oss med. Sist helg hentet Nederland hjem fem IS-kvinner og de 11 barna deres fra Roj-leiren i Syria, hvor også de norske kvinnene befinner seg. I juli hentet Belgia hjem seks kvinner og ti barn, etter at landet vedtok at alle barn under 12 år skulle hentes hjem fra Syria.

I oktober hentet Tyskland og Danmark hjem til sammen 11 kvinner og 27 barn i en felles operasjon. «Barna er ikke ansvarlige for situasjonen de står i. Mødrene vil måtte stå ansvarlig for sine handlinger», sa Tysklands utenriksminister.

Les også Tiltalt kvinne (30) ga aktivt bidrag til IS – dømt til tre år og et halvt års fengsel

I FNs sikkerhetsråd hever Norge menneskerettighetsfanen høyt, og har særlig jobbet for å løfte situasjonen til barn i krig opp på den internasjonale dagsordenen. Dette står i grell kontrast til Norges innsats for egne barn i krigsherjede Syria.

«Ingen land som unnlater å hente tilbake sine egne fra nordøst i Syria kan belære andre land om menneskerettigheter», sier FNs spesialrapportør treffende til NRK, med direkte henvisning til Norge.

Det er på tide at Norge lever opp til forpliktelsene sine og til bildet vi ønsker å skape av oss selv. Syria-barna må hentes hjem så fort som mulig.