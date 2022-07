Opptakssystemet for høyere utdanning bør forbedres

Å fjerne alderspoengene er et åpenbart sted å begynne.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener opptakssystemet er overmodent for en gjennomgang.

Denne uken fikk titusenvis av håpefulle svar på søknadene sine om plass på høyere utdanning. Karakterkravene for å komme inn på en del prestisjeutdanninger som juss, medisin, odontologi og psykologi fortsetter å stige.

Samtidig blir studentene som starter på disse studiene stadig eldre, blant annet fordi de bruker flere år på å forbedre karakterer fra videregående. Opptakssystemet er modent for en gjennomgang, mener både Høyres Henrik Asheim og Senterpartiets Ola Borten Moe, som er statsråd for høyere utdanning.

Det er klokt å se på hvilke grep som kan tas for å få folk raskere inn i studiene uten at de først må bruke titusener på privatundervisning for å heve karaktersnittet sitt. Men mye er godt med det norske opptakssystemet, og man skal være varsom med å endre mer enn nødvendig.

Få andre land i verden har et så strømlinjeformet system for studieopptak som Norge. Det er karakterene som teller. I tillegg får man tilleggspoeng for noen real- og språkfag, militær- og siviltjeneste, folkehøyskole, fagskole og høyere utdanning.

Men man får også tilleggspoeng bare for å bli eldre, og det er særlig disse alderspoengene Asheim vil til livs. Det er et riktig sted å begynne. Jo eldre studentene er, jo mer kostbart blir det for både den enkelte og for samfunnet.

Flere tar til orde for at universitetene kan gjennomføre intervjuer med søkerne, blant annet fordi man ikke nødvendigvis blir en god lege eller psykolog av å ha et høyt karaktersnitt. Men intervjuer er ingen sikkerhet mot dårlige kandidater. I stedet kan det åpne for diskriminering og «trynefaktor».

Opptaksprøver – både muntlige og skriftlige – er mer fornuftig. Disse kan bidra til å løfte frem kandidater som både er motiverte og har særlige forutsetninger for å gjøre det godt på studiet.

Opptaksprøver vil imidlertid koste mye penger. Derfor er det viktig at de er standardiserte, slik at ikke universitetene må bruke store ressurser på utforming, gjennomføring og retting.

Det norske opptakssystemet har flere gode sider ved seg, men lener seg for mye på karakterer og har tilleggspoeng med feil insentiver. Det er viktig at det forbedres, men på en måte som ikke blir for ressurskrevende.