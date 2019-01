Konfliktnivået i Venezuela må dempes – nyvalg er det beste alternativet.

Situasjonen i Venezuela er spent. Onsdag utropte opposisjonslederen Juan Guaidó seg til fungerende president. Nærmest umiddelbart rykket USAs president Donald Trump ut og anerkjente Guaidós erklæring.

En langvarig politisk krise kan bare gjøre vondt verre for Venezuela. Derfor er det bra at Norge stiller seg bak EUs krav om et demokratisk nyvalg.

– Norge vil bidra til en politisk løsning i Venezuela, dersom partene ønsker det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Dersom det ikke blir annonsert innen få dager, truer EU med å anerkjenne Guaidó som midlertidig president. Da bør Norge følge etter.

Den sittende presidenten Nicolás Maduro omtaler erklæringen som et kupp, og har fått støtte fra blant andre Kina og Russland. Situasjonen kan spinne ut av kontroll dersom stormaktene blokkerer enhver løsning.

Militæret har stilt seg på Maduros side foreløpig. Faren for borgerkrig er dessverre til stede.

Det oljerike landet er i ferd med å bli helt ødelagt. Maduros sosialistiske prosjekt, som han arvet fra Hugo Chávez i 2013, har ført landet ut i en dyp økonomisk krise.

I 2015 hadde Venezuela verdens høyeste inflasjon, på 181 prosent. Så ble det bare verre. I 2016 økte inflasjonen til 800 prosent, så til 4000 i 2017. I 2018 ble prisstigningen beregnet til å være på 1.300.000 prosent.

Mat og medisiner er blitt mangelvare, og det som finnes er ekstremt dyrt. Et måltid kan koste mer enn en månedslønn.

Tre millioner mennesker har flyktet. Krisen blir bare overgått av flyktningkrisen i Syria.

De som blir igjen for å protestere mot regimet, blir forfulgt. Sikkerhetspolitiet blir omtalt som dødsskvadroner.

Maduros forsvar er at han vant presidentvalget i 2018. Det er også der kuppanklagen kommer fra.

Guaidós maktovertakelse har støtte i Venezuelas lovlige parlament. Maduros parti, derimot, har flertall i et alternativt parlament, som partiet hans opprettet i 2017. Det var denne illegitime forsamlingen som kontrollerte presidentvalget.

Det venezuelanske folket fortjener et demokratisk valg, der opposisjonen får lov til å stille på lik linje med makthaverne.