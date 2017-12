Skattebetalerne har allerede stilt opp for sykkelfesten. Bergen 2017 kan ikke kreve mer.

Når staten, kommuner og fylkeskommunen støtter arrangementer, er det for å bidra til fellesskapet. De skal ikke redde private organisasjoner som ikke klarer å styre økonomien, eller sikre penger til private kreditorer.

Uansett hvor stor folkefesten var.

Aksjeselskapet Bergen 2017, som arrangerte Sykkel-VM, går med et underskudd på nærmere 60 millioner kroner. Det må Norges Cykleforbund ordne opp i selv, uten en «dugnad» fra skattebetalerne.

«Nå kommer vi til å be de offentlige kreditorene og det internasjonale sykkelforbundet om å bli med på en dugnad. Det vil si at vi vil be dem om å frafalle sine krav», sa styreleder Mona Hellesnes til BT da tallene ble klare.

De offentlige kreditorene inkluderer politiet, Hordaland fylkeskommune og Bergen og omland havnevesen.

Bjørn Erik Larsen

Før arrangementet stilte Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune en underskuddsgaranti på opptil 10,4 millioner kroner, halvparten hver. En slik garanti er ikke noen fullmakt til å gå med underskudd.

Siden kommunen og fylkeskommunen allerede bidrar så mye, er det umusikalsk av Bergen 2017 å be dem frafalle sine krav.

Hvis de offentlige kreditorene ettergir sine krav, sender det et helt feil signal til alle andre som mottar støtte: Så lenge de har Mamma Stat i ryggen, kan de gi blaffen i trygg økonomistyring.

Disse offentlige aktørene er nå kreditorer på lik linje med de private. Å frafalle kravene, vil først og fremst være å gjøre en tjeneste for private aktører som vil ha sine penger. Det er det ingen grunn til at det offentlige skal gjøre.

Ved neste arrangement er det grunn til å ta en debatt om det er riktig at det offentlige skal kreve betalt for alle deres bidrag. Det kan være rimelig å be fylkeskommunen om selv å dekke de ekstraordinære utgiftene til kollektivtrafikken og å be politiet ta regningen for ekstra vakthold. Dette er først og fremst deres samfunnsoppgave overfor innbyggerne, ikke en service til arrangementet.

Men når avtalene først er inngått, må Bergen 2017 forholde seg til det.

«Fordeler du den offentlige regningen på alle innbyggerne, så blir det ikke så mye på hver», sa Hellesnes til BT.

Men hvis alle fremtidige arrangører tenker likt, blir det faktisk ekstremt kostbart. En sånn presedens kan ikke det offentlige gå med på.