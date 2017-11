Rike og mektige politiske aktører dominerer stadig mer av amerikanernes mediemarked. Det er en farlig trend.

Frie, uavhengige og troverdige medier er hjørnesteinen i ethvert demokrati. Når pengesterke politiske aktivister kan kjøpe seg den journalistikken de ønsker, rammer det alle medier.

Mandag ble det kjent at medieeierselskapet Meredith Corporation kjøper Time inc., selskapet som eier en rekke amerikanske magasiner. Det oppsiktsvekkende med handelen var at kjøpet er delvis finansiert av Charles og David Koch.

Brødrene er to av USAs rikeste menn, kjente for å ha donert enorme summer til republikanske politikere, og for å ha drevet republikanerne ytterligere mot høyre.

Selv sier brødrene at de ikke har tenkt å være aktive i driften av selskapet, men det er lite troverdig at de politisk aktivistiske investorene ville bruke fem milliarder kroner i et usikkert mediemarked uten å få mer ut av det.

Dette er likevel ikke det mest urovekkende mediekjøpet i USA. For tiden jobber Sinclair Broadcast Group med å kjøpe Tribune Media. Sinclair eier allerede nok lokale TV-kanaler til å nå ut til 38 prosent av amerikanske husholdninger.

Sinclair har en klar høyrepolitisk slagside, og pålegger sine lokale kanaler å sende en rekke politiske innslag med budskap som er tydelig positive til president Donald Trump. For seerne er det ingenting som indikerer at dette ikke er lokalt produserte innslag; Sinclair utnytter troverdigheten folk har til sine lokale medier.

Lykkes oppkjøpet, vil de kunne spre budskapet til 72 prosent av amerikanske husholdninger.

Allerede har den australske mangemilliardæren Rupert Murdoch endevendt mediebransjen. Hans Fox News har i årevis bidratt til en splittende og lite faktabasert debatt.

Nå opererer Fox News nærmest som en propagandakanal for Trump-administrasjonen. Så lenge mediene er så polariserende, vil det være umulig å samle et sterkt splittet land.

Takket være internett finnes det et stort mangfold av medier. Problemet er at mangfoldet også består av en stor mengde medier som ikke er til å stole på. På sosiale medier er det vanskelig å skille mellom sannheten og falske nyheter, mellom god og dårlig journalistikk.

Derfor er det avgjørende at nyhetsmediene har troverdighet, at de er upartiske og forteller sannheten.

Kombinasjonen av falske nyheter på nett og propagandakanaler på fjernsyn undergraver troverdigheten til alle medier. Det blir vanskeligere å forstå hvem som er til å stole på.

Derfor bør alle være bekymret for utviklingen. Det er selve grunnlaget for en opplyst samtale i demokratiet som står på spill.