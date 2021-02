Vaksinane bør ikkje prioriterast der smitten er størst

Utbrota i vest viser at det var rett strategi å starte vaksinasjonen i heile Noreg.

Byrådsleiar i Bergen, Roger Valhammer (Ap), informerte søndag om nye restrikasjonar i Bergen. Foto: Bård Bøe (Arkiv)

Dei nye utbrota i Ulvik, Kvam og Bergen viser kor vanskeleg det vil vere å prioritere vaksinar til område med høg smitte. Situasjonen endrar seg svært raskt, og ingen veit kvar det neste utbrotet kjem.

Difor bør ikkje Bergen prioriterast for vaksinar no, akkurat som det var rett å ikkje prioritere vaksinar til Oslo og Nordre Follo for nokre veker sidan.

Smittesituasjonen endrar seg fort. Vaksinestrategien bør ligge fast – inntil vidare.

Tilgangen på vaksinar er nemleg for låg til at dei mest utsette risikogruppene kunne blitt vaksinert overalt, dersom styresmaktene sende flest vaksinar til områda med dei sterkaste restriksjonane.

Utbrota i Ulvik, Kvam og Bergen utvikla seg nemleg svært raskt. Det same har skjedd i Bergen. Her slit kommunen med å handtere utbrot med både den britiske og den sørafrikanske varianten av koronaviruset, som er meir smittsam enn originalen.

Under éin prosent av innbyggarane her har blitt fullvaksinerte.

Når tilgangen på vaksinar går opp, kan situasjonen endre seg. Då kan det kanskje vere fornuftig å prioritere vaksinar til dei områda som har levd under dei strengaste tiltaka over tid.

Men: Sjølv om vaksinane er svært effektive for å hindre at smitte blir til sjukdom, veit Folkehelseinstituttet for lite om kor effektive vaksinane er til å hindre smitte.

Dei legg til grunn at effekten er mellom 20 og 70 prosent. Det betyr at massevaksinering ikkje nødvendigvis hindrar høge smittetal i ein region.

Det kan vere farleg for både ikkje-vaksinerte i den regionen og ikkje-vaksinerte i andre deler av landet.

Det er framleis slik at lågare aktivitetsnivå, meir avstand, grundig handvask og effektiv testing og sporing er dei beste tiltaka for å hindre smitte og nye eller forlenga restriksjonar.

Bergen, Kvam, Ulvik – og alle kommunane rundt desse – står i ein vanskeleg situasjon no.

Det er eitt lyspunkt: Styresmaktene står litt sterkare i kampen mot dei nye mutasjonane, fordi Helse Bergen no analyserer positive koronatestar.

Dersom Bergen kommune ikkje visste at dei nye mutasjonane spreidde seg i Bergen, ville ikkje dei strenge restriksjonane blitt innført søndag.

Då kunne utbrotet blitt stort. No klarar styresmaktene forhåpentlegvis å slå det ned.