Det er meningsløst at byrådet vil bruke penger på å kommunalisere veldrevne private barnehager.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) vil bruke 100 millioner kroner for å øke kommunens andel av byens barnehager. Det er en uforståelig ideologidrevet politikk som ikke tjener innbyggerne i byen, skrive BT på lederplass. Foto: Eirik Brekke

De neste to årene vil det Ap-dominerte byrådet i Bergen bruke 100 millioner kroner på «strategisk kjøp av barnehager». Pengene skal gå til tomter for nye kommunale barnehager, men også til å overta private.

I et budsjett som ellers er preget av innsparinger er en slik pengebruk uforståelig.

Syv av ti barnehager i Bergen er private. For foresatte er prisen for disse barnehagene akkurat den samme som i de barnehagene kommunen selv driver. Det offentlige subsidierer begge tilbudene.

Slik tilbudet er nå, gir innslaget av private og ideelle barnehager større frihet til å velge den foreldrene mener er best for egne barn. Denne valgfriheten vil byrådet redusere, ved sin satsing på offentlig drift.

At byrådet velger å bruke byens penger på denne måten, er ikke overraskende. Å øke den kommunale andelen av barnehager er nedfelt i byrådets politiske plattform.

Det gjør ikke saken bedre. Motstanden mot private barnehager handler utelukkende om ideologi. Det finnes ingen rasjonelle grunner for å presse ut private barnehager.

En rekke undersøkelser over flere år har vist at foreldre jevnt over er mer fornøyd med private enn kommunale barnehager.

I januar fikk de private barnehagene i snitt 4,6 av fem mulige poeng i Utdanningsdirektoratets nasjonale foreldreundersøkelse. De kommunale fikk 4,4 poeng.

Men det hjelper ikke for partiene på venstresiden. For dem handler det ikke om hvor godt tilbudet er, men hvem som driver det.

Frykten er at enkelte barnehageeiere kan tjene penger på tjenesten. At det kan skyldes mer effektiv drift, ser ikke ut til å gjøre inntrykk.

Arbeiderpartiet hadde lenge et pragmatisk syn på private barnehager. Men de siste årene har de latt seg presse til venstre av SV og Rødt, både lokalt og nasjonalt. Profitt har igjen blitt et skjellsord, også i Ap.

For SV er full barnehagedekning partiets største politiske triumf de siste tiårene. At målet ble nådd, skyldes i stor grad private og ideelle barnehageeiere.

Som takk stempler nå SV og resten av venstresiden disse barnehageeierne som «profitører», i full bevissthet om betegnelsens negative historiske klang. Det er uhederlig.

Hvis venstresidens politikk lykkes, vil det føre til mindre valgfrihet for norske foreldre. Fraværet av privat konkurranse vil også kunne gi mindre effektiv drift i de kommunale barnehagene.

Dermed vil alle tape, bortsett fra dem som finner glede i ideologisk renhet.