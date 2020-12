Wizz Air er på bærtur. Norske kommuner bør ikke la seg true.

Søksmålet fra lavprisselskapet viser at det fremdeles ikke forstår norsk arbeidsliv.

I oktober sa toppsjef József Váradi at det var uaktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger dersom han skal ha ansatte i Norge. Nå truer selskapet med søksmål mot kommuner og fylker som nekter sine ansatte å ta tjenestereiser med selskapet. Foto: Scanpix

Varsel om søksmål fra Wizz Air mot Statnett og en rekke norske fylker og kommuner, blant dem Bergen og Stord, viser at selskapet ikke skjønner hvor det har landet.

Wizz-ledelsen mener fylkene og kommunene driver ulovlig boikott ved å oppfordre sine ansatte til å velge andre flyselskaper. Oppfordringen er en protest mot Wizz Airs negative holdning til fagorganisering.

Så kreativ søksmålspraksis er det sjelden man ser på norsk jord. Denne saken bør ikke nå domstolene.

Wizz Air vakte oppsikt da de i høst begynte sine flyginger i Norge, med å erklære at de er et selskap uten fagforeninger.

Selskapet truer også med å stenge eller flytte baser i Norge, dersom de ansatte fagorganiserer seg.

Mange har reagert på måten selskapet behandler sine ansatte. Derfor har en del fylker og kommuner bestemt at de ansatte ikke skal ta tjenestereiser med Wizz Air.

Dette tolker Wizz-ledelsen som ulovlige boikottvedtak uten lovpålagt saksforbredelse, som «har avskrekkende effekt og konkurransevridende virkning».

Derfor mener de vedtakene også er i strid med EØS-reglene om fri konkurranse.

Varselet om søksmål virker overspent. Fylker og kommuner følger sine vedtatte innkjøpsregler og etiske retningslinjer. Det er tvilsomt om oppfordringen til ikke å bruke Wizz Air til jobbreiser, kan tolkes som boikott i juridisk forstand.

I tillegg er Wizz-søksmålet inkonsekvent. Hvorfor saksøker det ikke statsminister Erna Solberg i samme slengen? Også hun har åpent erklært sin støtte til fylkene og kommunene.

Det er lov å undre seg over klokskapen i det at et flyselskap truer potensielle storkunder med søksmål.

Ved å opptre så tonedøvt bidrar Wizz-ledelsen til å svekke sitt allerede skrantende omdømme.

Hvis Wizz Air ønsker å ha et normalt forhold til norske kunder og norsk offentlighet, bør selskapet trekke de varslede søksmålene.

Det bør også beklage å ha truet fylker, kommuner og selskaper de kunne hatt et fornuftig samarbeid med.

Selskapets atferd siden det landet på norsk jord, vitner verken om finfølelse eller særlig markedsforståelse.

Etisk bevisste flykunder kan fremdeles med fordel velge en av Wizz Airs konkurrenter, der ledelsen praktiserer demokrati på arbeidsplassen og respekterer de ansattes rettigheter.