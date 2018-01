Regjeringserklæringen åpner for en bedre klimapolitikk. Men det krever at Venstre får gjennomslag.

Da Høyre og Frp presenterte sin Sundvolden-erklæring i 2013 var ikke klima nevnt blant de viktigste satsingsområdene. I Jeløya-erklæringen, som ble presentert søndag, er klimapolitikken sterkt til stede. På pressekonferansen søndag ble klima nevnt som samfunnsutfordring nummer to.

Alt ligger dermed til rette for at Venstres inntreden i regjeringen vil løfte klimasatsingen. Ingenting ville ha vært mer gledelig.

Venstre har fått noen konkrete gjennomslag, som videreføring av oljestoppen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) og skattefordelene for elbiler. Begge skal vare ut denne regjeringsperioden. Oljeselskapene må dermed begynne å innse at oljeboringen i de attraktive områdene neppe blir noe av.

En annen viktig Venstre-seier er innføringen av en flat CO₂-avgift for alle sektorer. Hittil har landbruk og fiskeri hatt unntak, og forslaget har derfor møtt forutsigbar motstand i Senterpartiet og KrF. Likevel: det er viktig at også disse sektorene blir motivert til å redusere klimautslippene.

Venstre / Mona Lindseth / NTB scanpix

De fleste klimapunktene i Jeløya-erklæringen er likevel mer uklare. Svært mye skal vurderes, utredes og forhandles. Hva erklæringen fører med seg av praktisk politikk vil derfor være svært avhengig av tolkningen og utøvelsen av dette mandatet. Det gir Venstre fallhøyde, men også store muligheter.

Hvilke departementer og ansvarsområder Venstre får i regjeringen blir derfor svært viktig. Venstre bør søke så stor innflytelse som mulig over energi-, klima- og næringspolitikken.

Det kan bli vanskelig uten at oppgaver flyttes mellom departement. Ideelt sett burde alle virkemiddel for klima og omstilling blitt samlet i ett departement.

Venstres inntreden i regjeringen gir grunn til optimisme på vegne av klimasaken. Regjeringen må nå vise i praksis at klimasaken er så viktig som de sier den er.

Men selv om hele regjeringen står bak, er det liten tvil om at Venstre blir viktig for å sikre at mulighetene regjeringserklæringen åpner blir omsatt til praktisk politikk.

For Venstres velgere bør denne sjansen til å påvirke klimapolitikken telle langt mer enn ubehaget ved å havne i samme regjering som Sylvi Listhaug.