Reformer som gjør folks liv bedre er fornuftig, men tiden for å øke velferdsbudsjettene bør være over.

Tirsdag luftet Ap-leder Jonas Gahr Støre tanken om en ekstra ferieuke til småbarnsforeldre, da han talte til landsstyret i partiet. Ideen kommer fra Sverige, der Aps søsterparti hadde stor suksess i valgkampen med et tilsvarende forslag den siste uken av valgkampen.

Det er fornuftig å se på løsninger som kan gjøre det lettere å kombinere foreldrerollen med arbeidslivet. Kan det dokumenteres at flere feriedager gjør det mulig for flere å foreldre å stå i full stilling, kan det være samfunnsøkonomisk fornuftig.

Men hvis målet er å løse problemet med barnas åtte uker lange sommerferie, bør en finne andre virkemidler. For eksempel kortere skoleferie.

Tiden for store velferdsreformer er ikke nødvendigvis over, men tiden for å øke statens utgifter bør være det. Dessverre synes dette ikke å være Støres ståsted.

I Sverige regner Socialdemokraterna med at ferieuken vil koste staten 5,6 milliarder kroner. «Det er den typen sterkere fellesskapsløsninger som koster. Men det er jo derfor vi mener at de som har mest, bør betale noe mer i skatt», sa Støre til landsstyret.

I talen varslet han også at Ap vil foreslå mellom tre og fire millioner kroner mer til kommunene enn det regjeringen gjør, for å finansiere tiltak mot barn og eldre.

Siden oljeprisfallet i 2015 har Solberg-regjeringen økt bruken av oljepenger kraftig i statsbudsjettet. Noe av dette har gått til vekstfremmende tiltak, som senkingen av selskapsskatten. Men mye har også gått til økt velferd.

Hvis Arbeiderpartiets strategi for å vinne tilbake velgerne er å overby regjeringen i velferdsreformer, lover det ikke bra.

Norge står foran en utfordrende tid. Oljeinntektene er fallende, og flere eldre gir økte utgifter til trygd, helse og omsorg. Samtidig må nye bedrifter og næringer bygges opp, for å ta over etter hvert som oljeindustrien blir nedbygd.

Da må en prioritere. Norge har allerede blant verdens beste velferdsordninger på de fleste felt, inkludert for småbarnsforeldre. Kan de forbedres og tilpasses arbeidstakernes utfordringer, er det bra. Men det bør skje uten at en øker statens utgifter.

Ansvarlige politikeres fokus må være på å skape vekst, ikke å innføre nye dyre reformer som vi i fremtiden ikke vil klare å bære.