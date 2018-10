Finansminister Siv Jensen leiger hytte av milliardær Johan H. Andresen til under marknadspris. Det bør ikkje vere opp til henne å avgjere om det er uproblematisk eller ei.

Onsdag skreiv Dagens Næringsliv at Siv Jensen leiger ei hytte i Oslofjorden av milliardær Johan H. Andresen. Leigeprisen er 40.000 kroner i året, og avtalen varte frå i fjor og ti år framover. Forholdet er også tidlegare omtalt i Kapital.

DN skriv at Jensen får ein fordel på fleire millionar samanlikna med om ho skulle leigd hytta til marknadspris. Det er uklart om fordelen er fullt så stor. Det viktige her er at ein av landets rikaste personar leiger ut ei hytte til finansministeren til under marknadspris.

Det er det relevant å undersøkje, same om fordelen er stor eller liten. Jensen har ikkje meldt inn saka til det registeret som finst for verv og økonomiske fordelar stortingsrepresentantar og statsrådar har.

Jensen oppnemnde Andresen som leiar av etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (oljefondet) i 2014. Dette vervet heng svært høgt i norsk næringsliv, og gjev prestisje til den som har det. Ikkje minst om vedkomande tidlegare dreiv i tobakksbransjen, men i dag profilerer seg som sosial entreprenør.

I Politisk kvarter på NRK i går sa statsminister Erna Solberg at «det er lov for statsrådar å leige hytter, og Siv Jensen har full openheit rundt dette». Det fyrste er heilt korrekt, men det andre er meir uklart: Kvifor har ikkje Jensen opplyst om leigeforholdet i stortingsregisteret?

«Håndbok for politisk ledelse» slår fast at paragraf 39 i statsansatteloven gjeld for politisk leiing i departementa. Her står det mellom anna at politikarane ikkje kan ta imot «gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke vedkommendes tjenestlige handlinger».

Det er viktig å få på det reine om leigeforholdet er av ein sånn art at han kan falle inn under denne regelen. Det kan ikkje vere Siv Jensen som avgjer dette. Noreg er tent med å ha ein finansminister som nyt høg tillit i folket. Då bør ho gå vegen innom lovavdelinga i Justisdepartementet for å avklare om alt er gjort etter boka.

Ingen tener på tvilen som har oppstått.