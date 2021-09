Gjenopninga kom i rett tid

Samfunnet kan ikkje vere nedstengt ei ekstra helg berre for å unngå litt festbråk.

Trond Bergsvåg, som driv Frotveit gard, tok med to hestar til Jack’s Country Saloon i Bergen sentrum for å feire gjenopninga. Staden har vore stengt sidan mars i fjor.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Nei, det var ikkje heilt roleg i Bergen natt til søndag. Gater, torg og allmenningar var fulle av folk som vil feire gjenopninga av Noreg.

Byrådet har allereie varsla at ein real folkefest vil kome for å feire gjenopninga. Laurdagens spontane massemønstring var ei god oppvarming. For det meste gjekk kvelden fint for seg, sjølv om det var enkelte negative episodar.

Den raske gjenopninga har møtt kritikk. På éin dags varsel skulle uteplassar, politi og vektarselskap gjere seg klare til eit storinnrykk av festglade menneske. Politiet etterforskar fem alvorlege valdssaker etter opningshelga, melder BT.

Likevel var det rett å gjere det. Både nedstenginga og gjenopninga bygde på helsefaglege råd. Til sjuande og sist var dei like fullt politiske vedtak.

Les også Koronaviruset: FHI ser ingen nye mutasjoner nå som kan slå ut delta-varianten

Då regjeringa kom til at dei ikkje lenger hadde grunnlag for å halde på restriksjonane, var det bra dei ikkje venta med å avslutte dei.

For festhelger med bråk er faktisk ein del av normalen samfunnet skal tilbake til. Det vil kome triste og alvorlege hendingar også i framtida. Det er viktig at utelivsnæringa, politiet og politikarane jobbar for å minimere desse.

Dei er likevel ikkje eit argument for å halde heile samfunnet heilt eller delvis nedstengt.

Les også Kritisk til rask gjenåpning

«Det vil alltid være noen som lager litt trøbbel, men tatt i betraktning hvor mange som var ute på byen, gikk det veldig bra. 99,9 prosent av menneskene som var ute, var glade mennesker som ville ut og danse», sa avdelingsleiar Yngve Raad i PSS Securitas til BT.

Dette er eit viktig perspektiv. Skulle det store fleirtalet måtte halde seg heime berre fordi nokre få går over streken?

Det er framleis ein del som står att for å handtere pandemien. Vaksinasjonen må halde fram. Folk må ha god hand- og hostehygiene og halde seg heime om dei er sjuke. Og ikkje minst må vaksinasjonen internasjonalt skyte fart.

Men nedstenging har også ein høg pris. Når vaksinasjonsprogrammet i Noreg har massiv oppslutning, må det speglast i kva tiltak landet skal leve under. Pandemien er ikkje lenger truande for Noreg. Då er det rett å fjerne tiltaka.