– Politikernes manglende vilje til å diskutere problemets kjerne, er påfallende. Den heter «foretaksmodellen», og bør underlegges revisjon så snart pandemien slipper taket, mener BT.

Mange trodde sykehusene ville være i mer normal drift nå, men pandemien er på ingen måte over.

Det er derfor ikke overraskende at regjeringen kommer med 1,5 milliarder friske kroner for å berge de regionale helseforetakene gjennom vinteren.

Slike nødbevilgninger er likevel som å sette skrubbsårplaster på en pulsåreblødning.

Politikernes manglende vilje til å diskutere problemets kjerne, er påfallende. Den heter «foretaksmodellen», og bør underlegges revisjon så snart pandemien slipper taket.

Foretaksmodellen ble innført av Arbeiderparti-regjeringen i 2002.

Reformen innebar at sykehusene ble organisert som såkalte helseforetak under statlig ansvar, med egne styrer, budsjetter og ansvar for å gå i økonomisk balanse.

Modellen var et forsøk på å gjøre sykehusene mer økonomisk ansvarlige og gi folk bedre helsetjenester, etter mange år med økende utgifter og store underskudd.

Sykehusene er etter dette blitt finansiert med en grunnbevilgning fra staten, og det man kaller «innsatsstyrt finansiering» (ISF).

Det siste likner en kommersiell driftsmodell, der sykehusene får betalt for hvor mange og hva slags pasienter som får behandling.

ISF har altså tvunget sykehusene til å prioritere kortere behandlingsløp og poliklinisk behandling de siste tiårene, fordi sengeliggende pasienter ikke er «lønnsomme» nok.

Tomme sykehussenger, spesielt ved høykostavdelinger som intensiv, er noe helseforetakene for all del vil unngå.

Dette er hovedforklaringen på at Norge går i krisemodus og stenges ned når det kun er 300 innlagte pasienter med koronasykdom ved landets sykehus.

En gjennomgang i Aftenposten viser at Norge i dag bruker 80 milliarder kroner mer på spesialisthelsetjenesten enn i 2005.

Samtidig har sykehusene 3800 færre sykehussenger. Foretakene bruker nesten 80 prosent mer penger på administrasjon enn for 15 år siden.

Sykehusberedskapen er for dårlig, og det har vært påpekt av beredskapsmyndighetene siden svineinfluensaen i 2009.

Norske sykehus kan ikke være like lite fleksible og så dårlig rustet for en eventuell neste pandemi. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har selv vært helseminister, og bør vite hvor skoen egentlig trykker.

Hans regjering bør sette i gang evaluering og foreslå nødvendige endringer i foretaksmodellen.