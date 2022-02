Riktig av regjeringen å sende flere soldater til Litauen

Norge fremstår som en troverdig alliert for Nato og en forutsigbar nabo for Russland.

«Regjeringens beslutning om å sende flere norske soldater til Russlands nabo i Baltikum er klok og riktig», skriver BT på lederplass. Tirsdag orienterte forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) pressen om den sikkerhetspolitiske situasjonen knyttet til Ukraina-krisen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Norge øker sitt militære bidrag til Nato-styrken i Litauen, har regjeringen bestemt. Beslutningen kommer samtidig som Ukraina-krisen ser ut til å nærme seg et klimaks.

Russland har flere soldater enn noengang langs grensen til Ukraina. USA advarer om et nært forestående russisk angrep. UD ber alle nordmenn forlate landet.

Regjeringens beslutning om å sende flere norske soldater til Russlands nabo i Baltikum er likevel klok og riktig. Det er viktig at Norge viser seg som en troverdig og solidarisk Nato-alliert i en krevende tid for Europa.

Les også Norge forsterker styrkebidraget i Litauen

Det sikkerhetspolitiske forholdet til Russland er en balansekunst som enhver norsk regjering må lære seg å håndtere. Norge må føre en god naboskapspolitikk og hindre militær opprustning i nord, men samtidig fremstå som et troverdig Nato-medlem – overfor både Russland og våre allierte.

Norges selvpålagte restriksjoner når det kommer til base- og atomvåpenpolitikk skiller oss fra resten av Nato-landene. Våre egne lover hindrer oss i å sende militært materiell til et Ukraina som trues av krig.

Denne tilnærmingen har tjent landet godt, men den gir også et begrenset handlingsrom. Bidraget til den fremskutte Nato-styrken i Litauen er en god måte å utnytte dette handlingsrommet.

Nato-soldater har vært tilstede i Baltikum og Polen i operasjonen Enhanced Forward Presence siden 2017. Norge bidrar i den tysk-ledede styrken i Litauen.

Nato-operasjonen Enhanced Forward Presence (EFP) ble etablert i årene etter Russlands invasjon av Krim. Den er ment å styrke de nasjonale forsvarene i Estland, Latvia, Litauen og Polen, for å avskrekke Russland fra et agrep. Norge har bidratt til den tysk-ledede styrken i Litauen siden starten i 2017.

Styrkingen av bidraget viser at vi er villige til å sende norske soldater til en mulig frontlinje på Natos østflanke. Det er også symboltungt at soldater fra Russlands naboland Norge står skulder til skulder med soldater i Russlands naboland Litauen. Det viser at den norsk-baltiske solidariteten står sterkt.

Les også Regjeringen: Russisk Ukraina-angrep kan skje på svært kort varsel

Samtidig er styrkebidraget en videreføring av veletablert, norsk politikk. Det vil ikke bidra til å eskalere Ukraina-krisen eller forsure vårt eget forhold til Russland i nord.

Den nye regjeringen har dermed bestått sin første, virkelige sikkerhetspolitiske prøve. Så gjenstår det å se om de neste dagene og ukene vil gi enda større prøvelser enn dette.