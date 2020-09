Konsekvensene av issmeltingen vil nå våre bredder

At isen på Grønland og i Antarktis smelter raskere enn antatt, er et enormt problem. Også i Norge.

Dette bildet som ble tatt på Grønland i fjor vekket oppsikt. Forskning viser nå at issmeltingen i området er på nivå med FNs «worst case»-scenario. Foto: Steffen M. Olsen / TT NYHETSBYRÅN

Britiske forskere har oppdaget at issmeltingen i Antarktis og på Grønland er på linje med vårt verste scenario.

Hele 532 milliarder tonn is forsvant i rekordåret 2019, noe som tilsvarer seks store svømmebasseng med vann – hvert eneste sekund.

Forskere frykter smeltingen har nådd et «point of no return».

At isen forsvinner er imidlertid upresist. Den blir om til vann.

Havstigning er en av faktorene som gjør klimaendringene så alvorlige: Enorme landområder forsvinner, inkludert dyrkbar mark. Flere hundre millioner mennesker kan bli drevet på flukt på grunn av havstigningen alene.

At isen på Grønland og i Antarktis forsvinner fortere enn forskerne trodde var sannsynlig, gjør at også norske prognoser og prioriteringer må endres.

Klimaendringene er bokstavelig talt i ferd med å skylle inn over oss.

Rapportene fra FNs klimapanel, IPCC, er blant de viktigste redskapene for å forstå hvordan klimaendringene påvirker oss. Rapportene samler forskning fra hele verden, og sammenfatter informasjonen slik at vi kan tolke det samlede inntrykket.

Tidligere har IPCC skissert fire scenarioer for hvilke konsekvenser klimaendringene kan få, basert på hvorvidt verdenssamfunnet klarer å kutte i utslipp eller ikke.

Flere forskere har tatt til orde for at «worst case»-prognosen er urealistisk, og basert på en verden med kraftig økning av klimagasser.

Nå viser det seg altså at issmeltingen faktisk er på linje med denne prognosen.

Forskeren som har ledet studien, Thomas Slater fra University of Leeds, mener det derfor er på tide å lage et nytt «worst case»-scenario, i og med at det vi tidligere har operert med, nå viser seg å være virkeligheten.

Slike scenarioer er nyttige for at land skal kunne forberede seg på endringene som kommer. Det moderate scenarioet i forrige klimarapport var at havnivået ville stige med 70 cm innen 2100. Nå kan det se ut til at det er 100 cm som blir fasiten.

Dette vil ha enorme konsekvenser i praksis. Kostnadene ved å bygge beskyttelse mot hav og flomfare er på verdensbasis beregnet til omtrent 600 milliarder kroner – pr. år.

Også for Norge er slike prognoser viktige. Ikke bare påvirker havnivået viktige avgjørelser for vår egen infrastruktur, men vi er også en del av verdenssamfunnet.

Matmangel, sykdomsutbrudd og enorme migrasjonsflommer påvirker også oss. Når klimascenarioene blir alvorligere, blir det lønnsommere for oss å investere tungt i fornybare løsninger.

At isen smelter raskere enn forventet er et alvorlig varsku til oss alle.