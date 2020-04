Gode grunnar til å revurdere unntakslova

Det kan vere på tide å føre makta tilbake til Stortinget.

Publisert Publisert Nå nettopp

Justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg, båe to frå Høgre, har vore førande i arbeidet med å innføre koronalova. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix (arkiv)

I slutten av april er den såkalla koronalova éin månad gammal. Lova, som gjev regjeringa ei rekke fullmakter til å overstyre lovverket, er meint for å raskt kunne handtere situasjonar som oppstår i kjølvatnet av koronakrisa.

Opphavleg leverte regjeringa eit framlegg som ville gje dei svært mykje makt. Den skulle gjelde for seks månader, Stortinget kunne først gripe inn i ettertid og fullmakta skulle gjelde alle område.

Stortingsfleirtalet ville det annleis: No gjeld lova berre éin månad om gangen og på heilt definerte område. Om representantane som svarer til éin tredel av Stortinget protesterer, må den aktuelle saka gå til Stortinget for vanleg handsaming.

24. april har lova fått verke i sin tilmålte månad, og Stortinget må vedta henne på nytt om ho skal gjelde vidare. No ymtar både Senterpartiet og Arbeidarpartiet frampå at det held med denne eine månaden. Det gjer dei rett i.

Les også Jødehat og konspirasjonsteorier om koronaviruset sprer seg

For det fyrste har regjeringa gjennom gode politiske val manøvrert Noreg slik at lite tyder på at krisa blir ein katastrofe her til lands. Sjølv om mykje framleis er usikkert, ligg det ikkje an til at vi skal inn i nye akutte fasar av epidemien.

For det andre har Stortinget vist seg som eit effektivt og handlekraftig organ i desse vekene. Omfattande forlik blir landa på nokre timar eller dagar, og i store saker står så godt som heile parlamentet samla.

Dei ulike partia skal ha ros for å sjå forbi partipolitiske skiljeliner og gamle kjepphestar i arbeidet med å sikre både folkehelse, økonomi og mange andre omsyn.

For det tredje ser ikkje sakene regjeringa har vedteke under koronalova ut til å vere av ein sånn art at ikkje Stortinget raskt kunne samla seg bak det aller meste.

Les også Koronakrisen sørger for færre dopingtester: – Juksemakerne ler av oss

Og for det fjerde ser vi at ei lang rekke saker rett og slett har blitt betre av at partia på Stortinget har handsama dei. Det gjev også legitimitet ut til folket.

Det er eit sjølvstendig mål at mest mogeleg makt ligg til vårt øvste folkevalde organ: Stortinget. Samstundes har regjeringa styrt godt gjennom krevjande veker. Argument derfrå om kvifor Noreg framleis treng koronalova bør sjølvsagt òg bli lytta til.

Om lova blir avvikla i slutten av april, bør Stortinget i staden sjå på korleis dei kan vere eit mest mogeleg operativt organ framover. Med sommarferien for døra, må landet framleis kunne bli styrt raskt og effektivt.

Tredelinga av makt mellom Stortinget, regjeringa og domstolane må bli gjenoppretta så snart som mogeleg.